إصابة اثنين وتفحم سيارة وقود في حريق بنزينه في المنوفية

تمكنت قوات الحماية المدنية والأطفاء بمحافظة المنوفية من السيطرة علي حريق في محطة وقود بقرية فيشا الصغرى بمركز الباجور.

وتبين إصابة اثنين من العاملين بمحطة الوقود بحروق بسيطة وتم نقلهم إلي المستشفى.

ونشب الحريق في سيارة الوقود أثناء تفريغ حمولتها داخل تنك محطة الوقود مما أدى إلى اشتعال النيران وسط حالة من الهلع بين أهالي القرية.

ونشب حريق في محطة وقود فيشا الصغرى بمركز الباجور بمحافظة المنوفية، حيث هرولت سيارات الأسعاف.

وانتقلت ٤ سيارات إطفاء للسيطرة علي الحريق، الذى نشب بسيارة الوقود أثناء ملئ خزان المحطة.

وأكد أحد العاملين بمحطة الوقود أنه اثناء تفريغ سيارة منتج بنزين تم اشتعال التانك والسيارة وجاري السيطرة الحريق.

كما أكدت مصادر أنه لا يوجد اصابات بشريه وجارى السيطرة علي الحريق.

فيما تبين تفحم سيارة الحريق وسط محاولات من قوات الإطفاء والأهالي السيطره علي الحريق.