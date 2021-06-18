تعليم أسوان أنهي استعدادات استقبال ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية

تبدأ غداً السبت

إستعدادات مكثفة ومستمرة نفذتها مديرية التربية والتعليم بأسوان لإستقبال ماراثون إمتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2020/2021 والتي ستنطلق بدءاً من غداً السبت 19 يونيو الجاري وتستمر حتى الأول من يوليو المقبل حيث يخوض الماراثون الإمتحاني ١٦ ألف و٢٢٣ طالب وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية الخمس بكافة المراكز والمدن .

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أكد الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بأنه خلال اجتماعه بالقيادات التعليمية بالمديرية والإدارات التعليمية وعلى رأسهم الدكتور نبيل جعفر وكيل المديرية ، ومحمد شرف مدير عام التعليم الفنى، أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية.

وأشار الدكتور خالد قبيصي الى أنه تم تطهير وتعقيم جميع اللجان البالغ عددها ٧٧ لجنة على مستوى المحافظة بواقع ( ٥٠ لجنة تعليم صناعى - ٢٢ لجنة تعليم تجارى وفندقى - ٥ لجان تعليم زراعى) كما تم الانتهاء من أعمال النظافة والتطهير والتعقيم لجميع الإستراحات المخصصة للسادة المنتدبين لأعمال الامتحانات والبالغ عددها 55 استراحة بواقع (٤٥ استراحة رجال - ١٠ استراحات سيدات) ، وتم امدادها بكافة مستلزمات الإعاشة اللازمة من (أسرة - بوتجازات - تليفزيونات - ثلاجات - مراوح - مبردات مياه...إلخ) التي تضمن للمنتدبين إقامة كريمة، كما تم تجهيز وتعقيم مركز توزيع الأسئلة الذى يعمل بقوة ٦ خطوط توزيع ، وتم توزيع الكمامات على أعضاء المركز ودعمه بالمطهرات اللازمة ، وتم كذلك تجهيز وتطهير السيارات المخصصة لنقل الكراسات الامتحانية.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بأه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير الامتحانات يوميًا وذلك برئاسة السيد وكيل المديرية، كما أن المديرية وقعت بروتوكولات تعاون مع مديريات وهيئات الصحة والإسعاف والتأمين الصحي والكهرباء ومياه الشرب ، والتموين ، والأمن ، والحماية المدنية) كلًا فى مجاله للمعاونة فى أعمال امتحانات الدبلومات الفنية.

ومن جانبه أوضح مدير عام التعليم الفني بأنه تم تشكيل لجان لمتابعة عمليات التعقيم اليومية للجان بواقع منسق بكل إدارة ومشرفين اثنين بكل لجنة، ومراعاة المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، كما تم تعليق لوحة استرشادية وملصقات توعية تحتوى على الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وذلك بكل لجنة (مدرسة)، وتم التنبيه على رؤساء اللجان بضرورة الالتزام بكافة القواعد والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، وكذلك التأكد من ارتداء الجميع للكمامات وقياس درجة حرارة الطلاب قبل الصعود للجان .

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