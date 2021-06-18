نشرة أخبار العالم.. رسالة عاجلة من البنتاجون لـ مصر.. بيان مهم من الأمم المتحدة.. 3000 شكوى في انتخابات إيران.. أسعار الذهب والدولار اليوم

البنتاجون:

نسعى لإيجاد حل يرضي مصر وباقي الأطراف بشأن سد النهضة

انتهاكات أثناء التصويت.. تسجيل 3 آلاف شكوى في مراكز اقتراع الانتخابات الإيرانية

ارتفاع جنونى فى أسعار الذهب | تفاصيل

ارتفاع كبير لـ الدولار.. أفضل أداء أسبوعي للعملة الأمريكية

الأمم المتحدة:

ارتفاع عدد النازحين بالعالم بسبب الحروب إلى 82.4 مليون شخص

شهدت الساحة العالمية والدولية العديد من الموضوعات المهمة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

البنتاجون: نسعى لإيجاد حل يرضي مصر وباقي الأطراف بشأن سد النهضة



أعلنت القيادة المركزية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الجمعة، أن ملف سد النهضة يعد مشكلة حقيقية بالنسبة للولايات المتحدة.

وقال قائد القيادة المركزية، الجنرالي كينيث ماكينزي، في تصريحات نقلتها فضائية "الشرق" السعودية، إن "ملف سد النهضة مقلق جدا بالنسبة لنا وسنستمر في محاولة إيجاد حل مقبول".

وأضاف: "نسعى إلى إيجاد حل لملف سد النهضة يرضي مصر وباقي الأطراف".

وكانت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن الملء الأول لسد النهضة بمثابة طعنة في ظهر الخرطوم من جانب إثيوبيا.

وقالت المهدي في تصريحات صحفية إن “الملء الأول لسد النهضة طعنة في ظهرنا من إثيوبيا”.

وأضافت أنه “لا يمكن للسودان التهاون في سيادته على أراضيه”.

وتابعت: “سد النهضة تحول منذ العام الماضي إلى خطر وسلاح ضدنا”.

انتهاكات أثناء التصويت.. تسجيل 3 آلاف شكوى في مراكز اقتراع الانتخابات الإيرانية



أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني عباس كد خدايي اليوم الجمعة، عن تسجيل 3 آلاف شكوى عن انتهاكات حصلت أثناء عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وقال كد خدايي في مؤتمر صحفي وفقا لما نقلت "إرم نيوز": ”تلقينا 3 آلاف شكوى تتعلق بشكل أساسي ببدء التصويت، وكانت هناك مشاكل مع أجهزة المصادقة تم حل معظمها.

وبين أن ”بعض المشاكل التي حصلت في عملية إجراء الانتخابات تتعلق بانتخابات مجالس المحافظات (الحكومات المحلية)، التي كانت تجرى بشكل إلكتروني“، مضيفا إن ”العملية الإلكترونية أدت إلى إبطاء عملية التصويت.

وأوضح كد خدايي أنه ”مع المتابعة التي أجريناها مع وزارة الداخلية، تبين أنه أينما جرت هذه الانتخابات بشكل إلكتروني كانت بطيئة“، مشيراً إلى أنه ”يمكن لمديري الانتخابات القيام بعملية التصويت يدويًا حتى لا يتسببوا في ازدحام أمام مراكز الاقتراع“.

ورفض الأرقام، التي أعلنتها بعض وسائل الإعلام، وتفيد بمشاركة قرابة 7 ملايين إيراني في الساعات الأولى لإجراء الانتخابات، وقال: ”ليست لدينا إحصائيات دقيقة حول معدل أوراق الاقتراع التي استخدمت حتى الآن“.

وكانت وكالة أنباء ”دانشجو“ التابعة للتيار المتشدد في إيران، قد أفادت أن عدد الأوراق المستخدمة حتى الساعة الواحدة بتوقيت طهران بلغت 7 ملايين و400 ألف ورقة اقتراع.

وكانت محافظة ”مازندران“، التي فيها قرابة مليوني ونصف ناخب إيراني والواقعة شمال البلاد قد حدثت فيها مشاكل في مراكز الاقتراع بسبب انقطاع التيار الكهرباء وتوقف منظومة التصويت الإلكترونية في انتخابات مجالس المحافظات.

وبدأت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية ومجالس المحافظات في الساعة السابعة بالتوقيت المحلي في إيران على أن تستمر حتى الـ12 ليلا، ويمكن تمديدها لمدة ساعتين لتغلق صناديق الاقتراع في تمام الساعة الثانية من فجر يوم السبت.

ويحق لقرابة 59 مليون إيراني ثلاثة ونصف منهم يعيشون في الدول الأجنبية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وفقا لما ذكره رئيس لجنة الانتخابات جمال عرف.

ويشارك في تأمين الانتخابات الرئاسية 600 ألف عنصر من قوات الأمن والاستخبارات وفق ما ذكره قائد قوات الأمن العميد حسين أشتري.

ويتنافس في هذه الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، ثلاثة من التيار المتشدد أبرزهم إبراهيم رئيسي المقرب من المرشد علي خامنئي، والمرشح المنافس له هو عبد الناصر همتي المدعوم من الإصلاحيين والمعتدلين.

ارتفاع جنونى فى أسعار الذهب | تفاصيل



ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، لكنها تتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس2020، بعد أن تسبب تحول مجلس الاحتياطي الاتحادي صوب لهجة تميل إلى التشديد النقدي في صعود الدولار، وأثر سلبا على جاذبية المعدن الأصفر.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1781.96 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0528 بتوقيت جرينتش، لكنه منخفض 5% في الأسبوع.

وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 1782.70 دولار.

وقال إدوارد مير المحلل لدى ”إي.دي أند إف مان كابيتال ماركتس“ إن تغيير مجلس الاحتياطي الاتحادي لتوقعات السياسة أطلق انخفاضا في أسعار الذهب، مضيفا أن ”رد الفعل في الذهب مبالغ فيه إلى حد ما“.

وقال مير: ”على الرغم من النمو المرتفع حاليا، والبيئة التضخمية، من غير المتوقع أن تبدأ الزيادات المقترحة للفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي قبل 18 شهرا أخرى على الأقل، لذلك بعد المزيد من الضعف المحدود هنا، ستتماسك أسعار الذهب مجددا وترتفع“.

وأشار البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء، إلى أنه سيدرس تقليص برنامجه لشراء الأصول في كل اجتماع يعقده وقدم موعد توقعات بأول زيادات لأسعار الفائدة بعد الجائحة إلى 2023.

وبعد التصريحات التي تميل إلى التشديد النقدي من مجلس الاحتياطي، قفز الدولار لأعلى مستوى في شهرين ويتجه صوب أفضل أسبوع في نحو تسعة أشهر.

وعلى الرغم من أن الذهب يُعتبر تحوطا في مواجهة التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة ستقلص جاذبيته إذ إنها تعني ارتفاع تكلفة فرصة حيازته.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاديوم 1.9 % إلى 2543.61 دولار للأوقية، لكنه يتجه صوب أسوأ أسبوع منذ أواخر مارس، عقب انخفاض حاد سجله أمس الخميس.

وارتفعت الفضة 0.7 % إلى 26.09 دولار للأوقية لكنها منخفضة ما يزيد عن 6% في الأسبوع.

وصعد البلاتين 0.6 % إلى 1064.77 دولار.

ارتفاع كبير لـ الدولار.. أفضل أداء أسبوعي للعملة الأمريكية



يتجه الدولار اليوم الجمعة، صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في نحو تسعة أشهر، إذ سارع المستثمرون ليضعوا في الاعتبار نهاية للتحفيز النقدي الأمريكي في موعد أقرب من المتوقع في الأيام التي تلت تحولا مفاجئا في لهجة مجلس الاحتياطي الاتحادي.

ومنذ يوم الأربعاء، حين توقع مسؤولو البنك المركزي الأمريكي، زيادات محتملة لأسعار الفائدة في 2023، ارتفع الدولار نحو 1.8% مقابل اليورو وما يزيد على 2% مقابل نظيره الأسترالي والفرنك الذي يدر عائدا سلبيا إذ سارع مقترضو العملة بغرض البيع لإغلاق مراكزهم.

وصعد مؤشر الدولار فوق متوسطه المتحرك في 200 يوم، ليبلغ أعلى مستوى فيما يزيد عن شهرين عند 92.010، ويتجه صوب تحقيق مكسب أسبوعي 1.6 % وهو الأكبر منذ سبتمبر الماضي.

وقال ريتشارد فرانولوفيتش رئيس إستراتيجية الصرف الأجنبي لدى ويستباك في سيدني: ”مجلس الاحتياطي الاتحادي بعث برسالة بالغة الأهمية، وهي أن أيام السيولة الغزيرة والوفيرة وغير المحدودة تقترب من نهايتها“.

وتراجعت عملتا أستراليا ونيوزيلندا في التعاملات الآسيوية اليوم، بينما استقرت معظم العملات الرئيسية الأخرى.

واستقر اليورو فوق ما يزيد قليلا عن أدنى مستوى في شهرين البالغ 1.1914 دولار.

وسجل الدولار الأسترالي أدنى مستوياته منذ ديسمبر عند 0.7521 دولار اليوم، وهبط الدولار النيوزيلندي لأدنى مستوياته منذ أبريلعند 0.6982 دولار، في تحد لتقارير شديدة الإيجابية بشأن الوظائف في أستراليا والنمو في نيوزيلندا، صادرة هذا الأسبوع.

ويتجه الدولار أيضا للصعود 0.5 % مقابل الين، واستقر الين عند 110.25 للدولار بعد أن بلغ أدنى مستوى في 11 أسبوعا عند 110.82 أمس الخميس، ولم يطرأ عليه تغير يذكر بفعل إبقاء بنك اليابان المركزي على سياسته الرئيسية مستقرة مثلما كان متوقعا.

وتراجع الجنيه الإسترليني 0.2 % إلى 1.3900 دولار ويتجه صوب تكبد خسارة أسبوعية 1.5 %.

الأمم المتحدة: ارتفاع عدد النازحين بالعالم بسبب الحروب إلى 82.4 مليون شخص



أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد النازحين في العالم بسبب اندلاع الحروب والأزمات إلى الضعف خلال العشر سنوات الأخيرة ليصل إلى 82.4 مليون شخص.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي، خلال عرض للميول السنوية: "82,4 مليون.. سنة تاسعة من الارتفاع المتواصل. هذا بالتحديد ضعف العدد المسجل قبل عشر سنوات"، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وجاء في التقرير الرسمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين الذي نشر الجمعة أن عدد اللاجئين والنازحين داخل بلدانهم وطالبي اللجوء زاد بنسبة 4 % في 2020 مقارنة بعدد قياسي بلغ 79,5 مليونا نهاية 2019.

وأضاف جراندي أنه خلال الجائحة "توقف كل شيء بما يشمل الاقتصاد إلا أن الحروب والنزاعات والعنف والتمييز والاضطهاد وكل العوامل التي تدفع الناس إلى الفرار تواصلت".

وفي نهاية العام 2020 كان العالم يضم 30,3 مليون لاجئ ونازح قسرا من بينهم 5,7 مليون لاجئ فلسطيني و3,9 مليون فنزويلي. وتقدم 4,1 مليون شخص بطلبات لجوء.