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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ماسك يصفي أملاكه استعدادًا لـ استيطان المريخ

ارشيفية
ارشيفية

تخلص الملياردير إيلون ماسك، رئيس شركتي تسلا وSpaceX من ممتلكات بملايين الدولارات يساراً ويميناً خلال العام الماضي، وهو الآن يودع ما يقول إنه آخر منزل متبقٍّ في حوزته.

في تغريدة يوم الاثنين الماضي، أعلن ماسك عرضه العقار للبيع ووصف منزل Bay Area بأنه "مكان خاص" يريد بيعه لعائلة كبيرة.

العقار المعني، عقار ضخم عمره قرن من الزمان يقع جنوب سان فرانسيسكو، وقد ظهر في قائمة Zillow العقارية.
ويقع القصر مترامي الأطراف في هيلزبره، كاليفورنيا، وتبلغ مساحته الداخلية 16000 قدم مربعة، أي ما يقرب من ثلث حجم ملعب لكرة القدم.

وتشير قائمة Zillow إلى أنه من المحيّر احتواؤه على ست غرف نوم فقط لتتناسب مع 10 حمامات! وهناك أيضًا قاعة رقص وغرفة مأدبة ومطبخ احترافي.. كل الأشياء الفاخرة التي تتوقعها من منزل يطلب صاحبه فيه مبلغ 37.5 مليون دولار.
ويقع القصر الذي يعود إلى عام 1916 على مساحة 47 فدانًا، مع مسبح ومسارات للمشي لمسافات طويلة ووديان وخزان، وفقًا لقائمة Zillow. وهناك متسع لـ 11 سيارة في مرآب للسيارات خاص.

اشترى ماسك المنزل في عام 2017 مقابل ما يزيد قليلاً عن 23 مليون دولار من Christian de Guigne IV. وقبل هذه الصفقة، كان العقار ملكاً للعائلة الأرستقراطية طوال 150 عامًا، وفقاً ما نشره موقع Business Insider.

بالنسبة لماسك، فإن التخلص من العقارات والممتلكات باهظة الثمن، هو جزء من خطة كبرى للبشرية لاستعمار المريخ في نهاية المطاف، كما قال لـ Insider في ديسمبر.

وأخبر ماسك ماتياس دوبفنر، الرئيس التنفيذي للشركة الأم لـ Insider، أكسل سبرينغر، أنه يريد أن يكون لديه أكبر قدر ممكن من رأس المال المتاح لمهمة الكوكب الأحمر.

وقال ماسك إنه يعتزم أن تكون هناك "قروض متاحة لأولئك الذين ليس لديهم أموال" لرحلة المريخ، ووظائف على الكوكب الأحمر لسداد ديون المستعمرين!

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