عليها 187 سائحاً.. أول طائرة شارتر من كازاخستان تصل مطروح

وصول 187 سائح من كازاخستان لزيارة مطروح

وصلت لمطار مرسى مطروح الدولي أول رحلة طائرة شارتر سياحية قادمة من كازاخستان على متنها 187 سائحاً.





وقوبل الوفد السياحي بحفاوة وترحيب مع استقبال بالزي الفرعوني والورود والعمل على إنهاء إجراءات وصولهم بسهولة ويسر تام، مع تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية والكشف على جميع القادمين من خلال الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بمطروح.



ونظم مكتب وزارة السياحة بمطروح وإدارة السياحة بالمحافظة والشركة المنظمة، مراسم الاستقبال بالزي الفرعوني والورود مع إهداء البروشورات السياحية عن أهم المعالم السياحية والأثرية والتاريخية بمحافظة مطروح باللغات الأجنبية، وما تتمتع به مطروح من شواطئ ومعالم سياحية جذابة.



ووصلت الطائرة السياحية لمطار مرسى مطروح قادمة من العاصمة الكازاخستانية نور سلطان بإجمالي 187 سائحا تم توزيعهم على عدد من الفنادق السياحية الكبرى، من خلال الشركات المتعاقدة والمنظمة من داخل وخارج مصر، حيث تم إعداد برنامج لزيارة أهم المعالم خاصة الشواطئ والمعالم السياحية الشهيرة بمدينة مرسى مطروح.



وتابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استعداد استقبال الوفد ختى وصولة والإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لدخولهم إلى مطار مرسي مطروح.

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