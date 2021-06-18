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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| محمد رمضان يهين سميرة عبد العزيز.. جديد في خلاف ريهام حجاج وياسمين عبدالعزيز

سميرة عبد العزيز
سميرة عبد العزيز - محمد رمضان

نشر قسم الفن، عددا من الأخبار الفنية المحلية والعالمية على مدار الساعات الماضية، نستعرض أبرزها فى السطور التالية:

 

بعد زفاف ابنتها .. تعرف على عدد زيجات الفنانة علا غانم
 

تصدرت الفنانة علا غانم، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد زواج ابنتها كاميليا الدفراوي على رجل الأعمال  عبد الرحمن علاء رجب في احدى الفنادق الكبرى بالأسكندرية.

 

القصة الكاملة| تفاصيل إهانة محمد رمضان للفنانة سميرة عبد العزيز
 

تصدرت الفنانة سميرة عبد العزيز، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية؛ وذلك بعد إعلانها عن سب وقذف الفنان محمد رمضان لها.

 

بعد حملها من "حلاوة".. القصة الكاملة لخلاف ريهام حجاج وياسمين عبدالعزيز

تصدرت الفنانة ريهام حجاج، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد إعلانها الحمل من زوجها محمد حلاوة طليق الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

 

في ثالث جمعة بعد وفاته.. عائلة سمير غانم تزور قبر الراحل.. فيديو

رصدت عدسة صدى البلد صباح اليوم الجمعة، عدد من أقارب و أهالى الراحل سمير غانم و هم يقومون بزيارة قبره وظهر عليهم تأثرهم برحيل سمير غانم، فى ثالث جمعة منذ وفاته التى حضرها عدد كبير من نجوم الفن و الدراما.


 

زينة: أنا اتخدعت في أقرب الناس ليا

نشرت الفنانة زينة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام عدة صور لها وعلقت على صورها قائلة:"انا اتخدعت في أقرب الناس ليا ...وهاتخدع تاني ...وماله هو انا بتخدع من حد غريب".

محمد رمضان سمير غانم التواصل الاجتماعي الفنانة ريهام حجاج الفنان محمد رمضان الفنانة زينة ريهام حجاج سميرة عبد العزيز ياسمين عبدالعزيز

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