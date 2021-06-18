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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. فتح 8 مساجد بعد تطهيرها من فيروس كورونا

فيروس كورونا
فيروس كورونا

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، افتتاح 8 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 6 مناطق بعد ثبوت 8 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 132 يومًا 1604 مسجدًا.

وزارة الشؤن الإسلامية السعودية

وقالت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية وفقا لصحيفة عاجل، إن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكل المساجد كما دعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

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وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة عن انخفاض في عدد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا، لتسجل 1496 حالة، مقارنة مع أمس الخميس؛ حيث تم تسجيل 1533 حالة.

وأشارت وزارة الصحة عبر تويتر إلى أن عدد الحالات النشطة شهد ارتفاعًا حيث تم تسجيل 11050 حالة، مقارنة مع أمس حيث تم تسجيل 10879 حالة.

وأضافت وزارة الصحة، أنه تم إجراء فحص كورونا لـ 86695 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

السعودية فيروس كورونا وزارة الصحة الإجراءات الاحترازية لبس الكمامة

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