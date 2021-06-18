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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسيرات واشتباكات وإصابات

ماذا حدث في المسجد الأقصي بعد صلاة الجمعة ..فيديو وصور

صدى البلد

اندلعت اليوم مواجهات عند باب السلسلة المؤدي إلى المسجد الأقصى ، بين المصلين الفلسطينين والقوات الإسرائيلية، وبحسب موقع روسيا اليوم فقد أظهرت مقاطع الفيديو، شبانًا يرشقون الحجارة فيما يطلق عناصر القوات الإسرائلية أعيرة نارية لم تعرف طبيعتها.

 

وتواترت أنباء عن إصابة سيدة فلسطينية خلال المواجهات.

 

وكان آلاف الفلسطينيين قد نظموا مسيرة عقب صلاة الجمعة ، في المسجد الأقصى المبارك نصرة للرسول محمد عليه الصلاة والسلام وذلك رداً على قيام بعض المستوطنين بالاساءة للرسول خلال مسيرة الأعلام الثلاثاء الماضي.

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وقمعت قوات الاحتلال، ظهر الجمعة، وقفة أمام المسجد الأقصى، منددة بالإساءة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وأطلقت الرصاص تامعدني المغلف بالمطاط صوب المصلين.

 

باب السلسلة

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الأقصى عبر باب السلسلة، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بـالمطاط صوب المصلين خلال مسيرة انطلقت من الأقصى.

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المسجد الأقصى مسيرة الأعلام قوات الاحتلال إسرائيل صلاة الجمعة الاحتلال الاسرائيلي القوات الإسرائيلية

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