عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بـ الوادي الجديد.. نجاح تجربة زراعة الأرز الجاف لأول مرة كبديل لـ العادي

وكيل وزارة الزراعه
وكيل وزارة الزراعه

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، عن نجاح تجربة زراعة محصول الأرز الجاف لأول مرة على مستوى المحافظة كبديل للأرز العادي.

قال الدكتور مجد المرسى، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، إنه تم  زراعة 15 فدانًا من محصول الأرز الجاف بمدينة موط بمركز الداخلة من خلال حقول إرشادية بواقع فدان لكل حقل لتوعية المزارع بطرق زراعة المحصول الأسلوب الأمثل للزراعة والري والتسميد بهدف نشر زراعة المحصول كبديل للأرز العادي بسبب استهلاكه العالي للمياه في ظل اعتماد الوادي الجديد على المياه الجوفية كمصدر رئيسي للمياه. 

اقرا ايضا:

تخصيص 20% من وحدات مشروع الجذب السكاني لأبناء الوادي الجديد

وأوضح المرسى، أن المديرية تنظم حاليا  سلسلة ندوات إرشادية عن الأرز الجاف بحضور مسئولي الرى، وعدد من المهندسين والمشرفين الزراعيين لعرض طرق وفوائد زراعة الأرز الجاف، وحظر زراعة الأرز الغمر والمخالفات التي ستتخذ ضد المخالفين.

وأشار الي انه تم عرض أهم الأصناف التي تصلح للزراعة في المناطق الجافة والأصناف المتحملة لطول فترات الري والأراضي المالحة في ظل توفير التقاوي التابعة لوزارة الزراعة ذات جودة عالية.

ولفت أن الندوات شملت أهم المعاملات الزراعية، طرق الزراعة المناسبة والمعاملات السمادية ومعاملات الري ومواعيد الزراعة بمحافظة الوادي الجديد.

وأوضح  أن مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد ، طرحت أصنافًا جديدة من الأرز الجاف للحفاظ على مياه الخزان الجوفى، ويوفر للمزارع احتياجاته من الأرز، منها (جيزة 178، وجيزة 179 وصنف سخا 104، وسخا سوبر 300)، كما أن الدراسة التي أجريت على زراعة الأرز الجاف أثبتت أن الاحتياج المائي للأرز الجاف 3500م3/ للفدان بينما يحتاج الأرز المائي إلى 7000م3 للفدان .

 

الوادى الجديد مديرية الزراعة أرز بديلا تجربة

موضوعات متعلقة

تنمية الصعيد: توقيع بروتوكولات استخدام أراضي صالحة للزراعة في الوادي الجديد

ترشيحاتنا

خدمة ليلية لأول مرة بشواطئ الإسكندرية ... تعرف عليها

عمدة موسكو: 90% من إصابات كورونا من سلالة "دلتا" الهندية

نماذج امتحانات تجريبية لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية 2021

موجز السوشيال ميديا.. ريهام سعيد تظهر بـ"جلابية واسعة".. زينة في تصريح مؤثر: لسة هتخدع تاني

وزير الشباب والرياضة يستقبل نظيره الفلسطيني بمطار القاهرة

لأول مرة .. شاهد شيفروليه كمارو 2022 بألوانها الجديدة الجذابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية .. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن دخول المملكة

برقم الجلوس.. روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

إحالة مجدي راسخ للجنايات بتهمة الاستيلاء على مليار جنيه أموال مستهلكي الغاز

مصدر أمني: المقابر مغلقة والمتهم بنبش القبور جمع أكفان قديمة من فوق المقابر

أعمال سحر.. القبض علي تربي في واقعة نبش مقابر شبين الكوم

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة نهاية العام برقم الجلوس

نطق الشهادة ومات غدرا فى الشارع.. كواليس مقتل شاب على يد صديقه بـ بنها .. فيديو وصور

ريهام حجاج تكشف مفاجأة عن طلاق محمد حلاوة وياسمين عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوات حل امتحانات الثانوية العامة 2021 على البابل شيت .. صور

طريقة عمل كالزوني فاهيتا اللحم.. خطوة بخطوة

رئيس الوزراء يؤكد استعداد مصر لوضع خبراتها لخدمة أفريقيا.. صور

السيسي لوزراء الإعلام العرب: الانتصار دائما لدولة المؤسسات

فيديو

فيديوجراف | صفحات مزيفة .. إدارة الفيسبوك تتخذ إجراءً صارمًا تجاه إثيوبيا

يا شحاتة .. تفاصيل إهانة محمد رمضان للفنانة سميرة عبدالعزيز

فيديوجراف| خناقة .. بوسي شلبي تضع ياسمين عبد العزيز في موقف محرج

فيديوجراف| الهند تسجل أول إصابة.. معلومات مهمة عن داء الفطر الأخضر

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: دعاة على أبواب جهنم

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «1»

أحمد الغنام يكتب: خيانة الأوطان والسعي خلف الأوهام

د. محمد داود يكتب: إمام الدعاة.. العظمة لا تتأتي من فراغ

سارة مجدي تكتب: السعادة المعدية

«سبورتيجا» تحصد المركز الأول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ناجى زاهى

«البناء والتعمير».. الطريق للمستقبل المشرق

شريف سمير

«على بابا».. فى أماكن أخرى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (1)

المستشار سُليمان عبدالغفار

الإصْلاح الحَقيقي.. والتَحْديث على النَمَطِ الغَرْبي

إلهام أبو الفتح

سقنن رع الذي تتابعه ألمانيا!

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

اﻟﻤﺰﻳﺪ