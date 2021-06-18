بـ الوادي الجديد.. نجاح تجربة زراعة الأرز الجاف لأول مرة كبديل لـ العادي

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، عن نجاح تجربة زراعة محصول الأرز الجاف لأول مرة على مستوى المحافظة كبديل للأرز العادي.

قال الدكتور مجد المرسى، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، إنه تم زراعة 15 فدانًا من محصول الأرز الجاف بمدينة موط بمركز الداخلة من خلال حقول إرشادية بواقع فدان لكل حقل لتوعية المزارع بطرق زراعة المحصول الأسلوب الأمثل للزراعة والري والتسميد بهدف نشر زراعة المحصول كبديل للأرز العادي بسبب استهلاكه العالي للمياه في ظل اعتماد الوادي الجديد على المياه الجوفية كمصدر رئيسي للمياه.

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وأوضح المرسى، أن المديرية تنظم حاليا سلسلة ندوات إرشادية عن الأرز الجاف بحضور مسئولي الرى، وعدد من المهندسين والمشرفين الزراعيين لعرض طرق وفوائد زراعة الأرز الجاف، وحظر زراعة الأرز الغمر والمخالفات التي ستتخذ ضد المخالفين.

وأشار الي انه تم عرض أهم الأصناف التي تصلح للزراعة في المناطق الجافة والأصناف المتحملة لطول فترات الري والأراضي المالحة في ظل توفير التقاوي التابعة لوزارة الزراعة ذات جودة عالية.

ولفت أن الندوات شملت أهم المعاملات الزراعية، طرق الزراعة المناسبة والمعاملات السمادية ومعاملات الري ومواعيد الزراعة بمحافظة الوادي الجديد.

وأوضح أن مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد ، طرحت أصنافًا جديدة من الأرز الجاف للحفاظ على مياه الخزان الجوفى، ويوفر للمزارع احتياجاته من الأرز، منها (جيزة 178، وجيزة 179 وصنف سخا 104، وسخا سوبر 300)، كما أن الدراسة التي أجريت على زراعة الأرز الجاف أثبتت أن الاحتياج المائي للأرز الجاف 3500م3/ للفدان بينما يحتاج الأرز المائي إلى 7000م3 للفدان .