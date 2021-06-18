افتتاح مسجدين جديدين في أسوان بـ 2 مليون جنيه

واصلت وزارة الأوقاف متمثلة فى مديرية الأوقاف بأسوان، سلسلة الافتتاحات للمساجد بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة بهدف التوسعة في إعمار وبناء المساجد ودور العبادة الكبرى؛ وفقا لخطة الوزارة لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لأداء صلواتهم وشعائرهم بالشكل المطلوب.

وفى هذا الإطار ونيابة عن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، افتتح العميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد اليوم الجمعة مسجد بدر بقرية العتمور قبلى بمركز كوم أمبو بمساحة 225 م2 وبتكلفة 1.3 مليون جنيه، كما تم إفتتاح مسجد أبو بكر الصديق بقرية المنشية الجديدة بمساحة ١٢٦ م2 وبتكلفة 700 ألف جنيه بالجهود الذاتية وذلك بحضور المهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة كوم أمبو، والدكتور رمضان عبد السميع وكيل وزارة الأوقاف والذى ألقى خطبة الجمعة بعنوان "الحج في زمن الأوبئة".

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ومن جانبه أوضح الدكتور رمضان عبد السميع، بأنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء أشرف عطية محافظ أسوان فإنه جارى افتتاح العديد من المساجد الجديدة والتي وصل عددها حتى الآن إلى 47 مسجداً على مستوى مدن ومراكز محافظة أسوان.

ولفت الدكتور رمضان عبد السميع، إلى أن هناك تشديد على الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والإشتراطات الوقائية داخل كافة المساجد مع الإستمرار في تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم بصفة دورية من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من إنتشار فيروس كورونا.

هذا وكان أكد الدكتورخالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بأنه خلال اجتماعه بالقيادات التعليمية بالمديرية والإدارات التعليمية وعلى رأسهم الدكتورنبيل جعفر وكيل المديرية ، ومحمد شرف مدير عام التعليم الفنى، أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية.

وأشار الدكتور خالد قبيصي، إلي أنه تم تطهير وتعقيم جميع اللجان البالغ عددها ٧٧ لجنة على مستوى المحافظة بواقع ( ٥٠ لجنة تعليم صناعى - ٢٢ لجنة تعليم تجارى وفندقى - ٥ لجان تعليم زراعى) كما تم الإنتهاء من أعمال النظافة والتطهير والتعقيم لجميع الإستراحات المخصصة للمنتدبين لأعمال الامتحانات والبالغ عددها 55 استراحة بواقع (٤٥ استراحة رجال - ١٠ استراحات سيدات) وتم إمدادها بكافة مستلزمات الإعاشة اللازمة من (أسرة - بوتجازات - تليفزيونات - ثلاجات - مراوح - مبردات مياه...إلخ) التى تضمن للمنتدبين إقامة كريمة، كما تم تجهيز وتعقيم مركز توزيع الأسئلة الذى يعمل بقوة ٦ خطوط توزيع ، وتم توزيع الكمامات على أعضاء المركز ودعمه بالمطهرات اللازمة ، وتم كذلك تجهيز وتطهير السيارات المخصصة لنقل الكراسات الامتحانية.