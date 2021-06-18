أخبار التوك شو| 10 تصريحات جريئة لـ ريهام حجاج.. وبشرى لمرضى السكر

أبرز أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار العاجلة، والقضايا الهامة التي تخص المجتمع، ونعرضها لكم خلال التقرير التالي :

10 تصريحات جريئة من ريهام حجاج عن زواجها من محمد حلاوة و خلافها مع ياسمين عبد العزيز.. فيديو





حلت الفنانة ريهام حجاج، ضيفة على برنامج " سهرة خاصة" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامية بوسي شلبي، وكشفت ريهام تفاصيل هامة عن زواجها من رجل الأعمال محمد حلاوة، و متى بدأت العلاقة العاطفية، وهل الارتباط بحلاوة كان قبل انفصاله عن زوجته الأولى ياسمين عبد العزيز، أم بعد الانفصال.

وتحدثت ريهام حجاج عن حبها لـ زوجها، وكشفت لأول مرة عن حملها، وأنها فى انتظار طفلها الأول من محمد حلاوة.



زيادة أسعار السكر التمويني بالمجمعات الاستهلاكية.. الحكومة تحسم الأمر.. فيديو





عرضت قناة إكسترا، نيوز مقطع فيديو، يوضح أن هناك أخبارا منتشرة، بشأن زيادة أسعار السكر التمويني بالمجمعات الاستهلاكية، وجاء فى الفيديو أن الحكومة نفت هذا الأمر.

الإعلان عن موعد افتتاح البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة





قال المهندس يسري السلاموني، مدير مشروع البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن الافتتاح سيكون في بداية عام 2023، موضحا أنه فقط يتبقى الجزء الخارجي الذي يشكل المساحة الخارجية للبرج.

وأضاف السلاموني في برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أن البرج موجود في منطقة الأعمال المركزية التي تشمل 20 برجا تخدم الأغراض الإدارية والسكنية، وفيها أماكن فندقية لنفس الغرض، وهي تتيح منطقة متكاملة الخدمات، موضحًا أن ارتفاعات الأبراج تكون مختلفة والتصميمات والتجهيزات تكون مختلفة.

وأوضح السلاموني أن أعمال فحص التربة ونتائج الاختبارات بدأت في عام 2018، و شددت القيادة السياسية على أهمية سرعة الإنجاز فى هذا المشروع الضخم.

مدير شركة فايزر:أي لقاح لـ كورونا لا يقي 100% من بالفيروس





قال الدكتور أشرف الفقي،مدير إدارة البحوث الطبية بشركة فايزر،أن طبيعة عمله بعد ترقيته ليكون مدير إدارة البحوث الطبية بشركة فايزر العالمية، يختص بالأساس في تقييم سلامة الدواء واللقاح، كما أنه عضو من فريق كبير معني بتقييم الكفاءة والسلامة للقاح كورونا «فايزر»، وتقييم الأعراض الجانبية والمناوئة التي تحدث جراء تلقي اللقاح، في إطار سياسات السلامة التي تطلبها الهيئات الرقابية لسلامة الدواء داخل أمريكا وخارجها للتأكد من أن كفاءة اللقاح بالشكل المطلوب.



وقدم الفقي رسالة إلى الشباب، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبوزيد،قائلًا:"أنه عاش طوال حياته في مصر إلى أن تخرج من كلية الطب البشري بجامعة الإسكندرية، وكان من سعداء الحظ أنه تعلم تعليم مدرسي وجامعي في مصر، معبرًا عن امتنانه لكل من علمه حرف طول فترة دراسته في مصر.



ونصح الفقي مدير إدارة البحوث الطبية بشركة فايزر الشباب،بضرورة ان يكون لديهم مثابرة وطموح، وسعي دائم إلى أن يكون غدًا أفضل، وأنه دائما ما يكون متوقعًا أن يكون في طريقه عثرات، "حتى لو وقعت النهاردة هتقوم بكرة"،والشخص قد يرى الصورة الناصعة والجميلة ولكن لا يرى ما وراء هذه الصورة من عثرات وتحديات.

استاذ فيروسات: كورونا بدأ في الانحسار عالميا.. فيديو





قال الدكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات، إن فيروس كورونا بدأ في الانحسار عالميا، وهو الأمر الواضح من خلال أعداد الإصابات اليومية بالعالم، نتيجة تضافر الجهود الدولية للتصدي للفيروس.

وأضاف أحمد شاهين، خلال مكالمة هاتفية لـ فضائية "إكسترا نيوز"، أن أسباب التراجع تتنوع بين رصد ومراقبة الدول، بشكل مستمر للأوضاع الصحية، مع حرص المواطنين على اتباع الإجراءات الاحترازية قائلا: "وعي المواطن هو اللقاح الأساسي".

وأشار شاهين إلى أهمية أن يكون وعي المواطن حاضرا بشأن التدابير الاحترازية والوقائية، وارتداء الكمامة، واتباع قواعد التباعد الاجتماعي، لإنهاء الأزمة بشكل كامل.

هل هناك علاقة بين كورونا والإصابة بالفطر.. عوض تاج الدين يرد | فيديو





قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن الفطر نوع من أنواع الجراثيم التى تصيب الإنسان والحيوان والبيئة، مؤكدا أن الفطر أنواعه مختلفة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة دي إم سي، أن الإصابة بالفطر فى مصر قليلة جدًا، موضحا أن الفطر موجود منذ زمن طويل وليس له ارتباط مباشر بـ كورونا.



وأشار إلى أن الأشخاص الذين يعانون من نقص فى المناعة من الممكن أن يصابوا بالفطر ولكن الفطريات بجميع أنواعها لها علاج ومتوفر.



ولفت إلى أن الشخص الذى يصاب بـ بفيروس كورونا من الممكن أن يصاب بالفطر ولكن هذا الأمر يكون فى حالات قليلة جدًا.



وتحدث عن كيفية الحماية من الأمراض الفطرية، وأكد أن الفطر يأتى لنقص المناعة وقال: "المريض الذى يكون فى العناية المركز ويحصل على كميات كبيرة من المضادات الحيوي أو من يحصل على أدوية لعلاج السرطان، من الممكن أن يصاب بنوع من الفطر".

تفاصيل فيلم حامل اللقب بطولة دينا الشربيني وهشام ماجد.. فيديو





قال جمال عبد الناصر، الناقد الفني، تعليقا على انطلاق مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكفونية، إن المهرجان خطوة مهمة في مصر، ويهتم بالدول التي تمتلك تلك الثقافة، مثل تونس والمغرب، وبعض الدول الأوروبية .

وأضاف جمال عبد الناصر، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح"، على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الفنان سمير صبري هو أحد القائمين على المهرجان، ورئيسا شرفيا للمهرجان، في دورته الأولى، نظرا لخبرته الفنية، وتحدثه اللغة الفرنسية بطلاقة.

وأشار إلى أن المهرجان توقف من قبل بسبب فيروس كورونا، واعتذر الكثير من الفنانين عن الحضور، متابعا أن المهرجان سيستقطب عددا كبيرا من الأفلام التي لم تشارك في المهرجانات المصرية.

وفيما يخص فيلم "دينا الشربيني" المفترض تصوير قريبا "حامل اللقب"، قال إن الفيلم سيكون بطابع فانتازي، ويشارك فيه هشام ماجد.

بشرى لمرضى السكر .. طبيب يكشف عن التفاصيل الكاملة لـ طرح حقنة أسبوعية أمريكية جديدة |شاهد





قال الدكتور يحيى غانم ، أستاذ أمراض الباطنة والسكر ، معلقا على طرح علاج أمريكي جديد لمرض السكر بحقنة واحدة أسبوعيا ، إن السنوات الماضية شهدت أرضية واسعة لعلاجات مرضى السكري ، ومحاولات للتعامل مع أسباب مرض السكر ، والاتجاه لتحسين وظائف البنكرياس ، معقبا : "المشكلة في السكر ارتفاعه الكبير لفترات قد تؤدي لمضاعفات أخرى " .

وأضاف الدكتور يحيى غانم ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " إكسترا نيوز " ، أن هذه الحقنة تحتوي على الكثير من الفوائد للمريض ، ومنها قدرتها على تخفيض مستوى السكر في الدم ، والتقليل من الإحساس بالجوع ، وبالتالي إنقاص الوزن .

قطع المياه لمدة 12 ساعة عن بعض المناطق في الجيزة







قالت الإعلامية هبة ماهر، مقدمة برنامج “ 8 الصبح” المذاع على قناة دى إم سي، إن هناك خبرا هاما لـ سكان الجيزة، موضحة أن هناك قطعا للمياه فى بعض المناطق.

وكشفت هبة أن محافظة الجيزة، نوهت أنه فى إطار تنفيذ مشروع المرحلة الأولي من الخط الرابع لمترو الأنفاق " مما يستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي تنفيذ أعمال فطم خط مياه الشرب قطر ١٠٠٠ مم المتعارض مع حدود محطة مترو المتحف المصري الكبير مما ينتج عنه قطع المياه لمدة ١٢ ساعة وذلك إعتبارآ من الساعة الثامنة مساء الجمعة الموافق ٢٠٢١/٦/١٨ حتي الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٦/١٩ .