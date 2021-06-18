موجز السوشيال ميديا.. ريهام سعيد تظهر بـ"جلابية واسعة".. زينة في تصريح مؤثر: لسة هتخدع تاني

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ريهام سعيد تظهر بإطلالة غريبة.. والسبب

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" .



وظهرت ريهام سعيد غريبة بالصورة حيث ارتدت جلبابا واسعا وطرحة، واعتمدت ماكياج جعلها تبدو أكبر سناً.



زينة: أنا اتخدعت في أقرب الناس ليا



نشرت الفنانة زينة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام عدة صور لها.

وعلقت زينة على صورها قائلة:" انا اتخدعت في أقرب الناس ليا ...وهاتخدع تاني ...وماله هو انا بتخدع من حد غريب".



"أحلى لمة".. مكى وحلمي وأشرف عبد الباقي في أحدث ظهور



نشرت الفنانة ليلى عز العرب عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة لها.

وظهرت فى الصورة برفقة عدد من الفنانين أبرزهم أشرف عبد الباقى، بشري و أحمد مكى و أحمد حلمي، و علقت قائلة: "احلى لمة".