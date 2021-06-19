اليوم.. ندوة برلمانية على كلوب هاوس للحديث عن الموازنة الجديدة

أعلنت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن انعقاد ندوة، مساء اليوم السبت، عبر تطبيق “كلاب هاوس” لنواب رفضوا الموازنة العامة للدولة، يتحدثون في نقاش مفتوح عن أسباب رفضهم والتصورات البديلة.



ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، الإثنين الماضي، برئاسة المستشار حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022.

وكان المجلس وافق على خطة التنمية المستدامة للعام المالى الجديد 2021/2022.

وكان الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، استعرض التقرير العام بشأن مشروع خطة السنة الرابعة 2021/2022 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 – 2021/2022) ومشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/2022.

الموازنة الجديدة

وأشار إلى أن اللجنة أدخلت بعض التعديلات علي مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 في ضوء التوصيات التي وردت من اللجان النوعية والمتعلقة بمشروعات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة ، مما يدخل في اختصاصاتها.

وقال: “تبين للجنة حاجة بعض هذه الموازنات إلى زيادة الاعتمادات المخصصة لها لمجابهة بعض المتطلبات الهامة، والتي رأت أنها سوف تسهم بشكل فعال في تحسين بيئة العمل بهذه الجهات، فضلا عن تلبية العديد من احتياجات المجتمع في مجالي الصحة والتعليم”.

يبلغ إجمالي موارد الموازنة العامة للدولة 2 تريليون و461 مليار جنيه، مقسمة إلى 2 تريليون مليار للجهاز الإداري للدولة، و185 مليار و953 مليون جنيه للإدارة المحلية.



وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمت زيادة مخصصات الصحة والتعليم بالموازنة الجديدة بما يفوق نسب الاستحقاق الدستورى، حيث بلغ إجمالى مخصصات قطاع التعليم ٣٨٨,١ مليار جنيه منها: ٢٥٦,١ مليار جنيه للتعليم قبل الجامعى، و١٣٢ مليار جنيه للتعليم العالى والجامعى، بينما بلغ إجمالي مخصصات قطاع الصحة ٢٧٥,٦مليار جنيه

