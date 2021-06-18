وزير الشباب والرياضة يستقبل نظيره الفلسطيني بمطار القاهرة

لتعزيز التعاون بين البلدين..

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، اليوم الجمعة، الفريق جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية، ورئيس اتحاد كرة القدم بدولة فلسطين، عقب وصولة الي مطار القاهرة الدولي.



تناول اللقاء آخر المستجدات علي الساحة الرياضية والشبابية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين ليشمل العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك خلال الفترة المقبلة.

أكد "صبحي" أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع فلسطين بمصر، والموقف المصري الواضح تجاه القضية الفلسطينية والتي تحظى باهتمام كبير من القيادة المصرية إلى جانب الاهتمام والتقارب بين الشعبين المصري والفلسطيني، مشيراً إلي الاستعداد الكامل لتقديم الدعم الرياضيين الفلسطينين، ونقل كافة التجارب الناجحة المصرية للرياضة الفلسطينية.

من جهته، أكد "الرجوب" أن الرياضة هي عنصر وحدة في فلسطين، مشيراً إلى السعي الفلسطيني المتواصل للاستفادة من كافة التجارب الناجحة عند الأشقاء العرب في تطوير الاتحادات الرياضية والتقدم في الألعاب الفردية والجماعية، منوهاً إلي أن فلسطين تتطلع للانفتاح الدائم على كافة الاتحادات والمؤسسات الرياضية المصرية والعربية من أجل الاستفادة من تلك البرامج بما يضمن النهوض باللاعبين والرياضيين الفلسطينيين.