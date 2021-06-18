جامعة عين شمس في أسبوع...تطوير كامل للأسوار والأرصفة الخارجية.. استضافة المدير الإقليمي لمؤسسة QS

جامعة عين شمس في أسبوع :

تطوير كامل للأسوار والأرصفة الخارجية لجامعة عين شمس



مجلة تابعة لليونسكو تشيد بتطبيق التعليم الهجين في جامعة عين شمس



بروتوكول تعاون بين زراعة عين شمس ووحدة أبحاث تغذية الدواجن التطبيقية



خفايا المجتمع والسياسة بإسرائيل في ورشة عمل بمركز بحوث الشرق الأوسط



جامعة عين شمس تستضيف المدير الإقليمي لمؤسسة QS بالشرق الأوسط وأفريقيا



شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها تطوير كامل للأسوار والأرصفة الخارجية لجامعة عين شمس وجامعة عين شمس تستضيف المدير الإقليمي لمؤسسة QS بالشرق الأوسط وأفريقيا.

أجرى الدكتور هشام كامل تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جولة تفقدية صباح اليوم لأعمال تطوير الأسوار والأرصفة الخارجية لحرم الجامعة برفقة اللواء محمد عقل رئيس حي الوايلي وا.د ياسر مجاهد مدير مركز الاستشارات الهندسية بجامعه عين شمس وحسن عزت مدير الشئون الإدارية بالجامعة واحمد خلوصي مدير عام الامن الجامعي ، وذلك للارتقاء بالمنطقة المحيطة بالجامعة ورفع كفاءتها.

ووجه نائب رئيس الجامعة بضرورة استكمال تنفيذ أعمال التطوير بالمنطقة، حيث كان من أهم هذه الاعمال القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين المنتشرة و إزالة جميع الأكشاك المحيطة بسور الجامعة وتقنين الأوضاع بشكل حضاري ومنظم يواكب التطورات الحديثة .



أشار إلي ضرورة تجميل الجزيرة الوسطى وتقليم الأشجار ورفع كفاءة بعض الأرصفة إلى جانب ذلك تطوير ورفع كفاءة حركه عبور المشاة من خلال إنشاء الجامعة للكوبري المعدني الذي يعد من اهم محاور التطوير في شارع الخليفة ليخدم جميع المشاة من داخل جامعه عين شمس وخارجها.

وقد أشاد اللواء محمد عقل رئيس حي الوايلي بمجهودات قيادات الجامعة غير المسبوقة في عملية تطوير حرم الجامعة.

كما أشاد الإصدار الأول للمجلة CLOUD الدولية الصادرة عن منظمة اليونسكو والذي جاء تحت عنوان ( تواصل قادة التحول الرقمي بالجامعات )، بالتجربة الرائدة لـ جامعة عين شمس في التعليم الهجين و ودورها البارز في التعامل مع متغيرات التعليم العالي بسبب جائحة COVID 19 العالمية .

وأبرز الإصدار الأول للمجلة دور جامعة عين شمس الرائد برئاسة أ.د. محمود المتينى فى إنشــاء International Institute of On line Education (IIOE) ، وهو المعهد الدولي الذى أنشئ عام 2019 برعاية منظمة اليونسكو والتابعة للمعهد الدولي للابتكار في التعليم العالي UNESCO – ICHEI وأشـاد الإصدار الأول للمجلة بالإنجازات التي تحققت في هذه المبادرة في ظل رئاسة جامعة عين شمس للدورة الأولى للمعهد .

ونشــرت المجلة مقالاً مهما من تحرير الدكتور عبد الفتاح سعود ( نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب ) و الدكتور منى عبد العال ( المدير التنفيذي لإدارة تطوير التعليم ) عن تجربة قطاع التعليم والطلاب في التحول إلى نظام التعليم الهجين والتعامل المثالي مع متغيرات التعليم العالي الناتجة عن الجائحة .

تكريم رئيس جامعة عين شمس

منح المعهد الدولي للابتكار في التعليم العــالي برعاية منظمة اليونسكــو أ.د. محمود المتينى ( رئيــــس جامعة عين شمس ) و أ.د. عبد الفتاح سعود ( نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ) جائزة القيادة الفائقة تقديرا لدور جامعة عين شمس في دفع مبادرات الابتكار في التعليم العالي ، كما منح المعهد شهادة التقدير الفائق لـ أ.د. منى عبد العال ( المدير التنفيذي لإدارة تطوير التعليم لجهودها الكبيرة في دعم مبادرات التحول للتعلم عن بعد والتعليم الهجين وجهود دعم المعهد الدولي للتعليم عن بعد .

ومن جانب آخر قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إن الكلية تحرص دائما على التواصل مع الكيانات الاستشارية الهامة للربط بين العلم وآليات التطبيق .

وأكد الدكتور احمد خلال تصريحاته لصدي البلد انه تم الاتفاق مع وواحدة من أكبر المراكز الاستشارية في مجال تغذية الدواجن والتي يرأسها الدكتور مسعد هاشم وهوأحد أبناء زراعة عين شمس ويعد واحداً من أهم الاستشاريين في مجال تغذية الدواجن محلياً واقليمياً .

وأشار الي انه جري الاتفاق على أن تتحمل ووحدة أبحاث تغذية الدواجن التطبيقية (AFRH) تكاليف اجراء التجربة العملية لرسالة ماجستير ودكتوراه في وحدة التجارب الخاصه بها واجراء التحاليل المعملية بالمعامل الخاصة بها كدعم للتجارب الحقلية بوحدة التجارب وتحملها تكاليف نشر النتائج المتحصل عليها من تلك الرسائل بإحدى المجلات العلمية المتخصصة وأيضا التزمت بتنسيق زيارات ميدانية لوحدة التجارب ومزارع الدواجن ومصانع الأعلاف ضمن فعاليات التدريب الميداني لطلاب الكلية

وتقوم الكلية بتحمل تكاليف بعض الاختبارات المعملية الغير متوفرة بوحدة أبحاث تغذية الدواجن التطبيقية (AFRH) وذلك بالمعامل المركزية بالكلية وامكانية الاستعانة ببعض أعضاء قسم الدواجن بالكلية لإجراء بحوث تطبيقية .

كما أقام مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس ورشة عمل بعنوان "خفايا والمجتمع والسياسة في إسرائيل"، وذلك في إطار الموسم الثقافي للمركز لعام ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ ، تحت رعاية د. محمود المتيني رئيس الجامعة ود. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ود. أشرف مؤنس مدير المركز.

تحدث في الورشة كل من د. أشرف مؤنس مدير المركز ود. محمد عبدالوهاب رئيس شعبة الدراسات السياسية بالمركز ود. حنان كامل رئيس شعبة الدراسات الاسرائيلية بالمركز ومرام الوسيمي المدرس المساعد بآداب عين شمس.



وشهدت الورشة تفاعلا من الحضور، ومناقشات شارك فيها د. سلامة العطار رئيس شعبة الدراسات المستقبلية بالمركز ود. إسحق عزيز ود. محمد جابر بكلية الآداب بالجامعة ود. فايزة خطاب الباحثة بالمركز وبعض الباحثين.

وفي نهاية الورشة قام د. أشرف مؤنس مدير المركز بتقديم شهادات تقدير تكريما للسادة المتحدثين.

استضافت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتينى ، رئيس الجامعة الدكتور آشون فرناندز ، المدير الإقليمي لمؤسسة QS بالشرق الأوسط وأفريقيا ، بحضور الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك لتحليل الوضع الحالى لجامعة عين شمس فى التصنيف الدولى للجامعات QS بشكل تفصيلى ووضع الخطط والمقترحات لتحسين تصنيف الجامعة العام القادم .

شارك فى اللقاء فريق التعاون الدولى برئاسة أ.د. شهيرة سمير المدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ، أ.د. ريم الكباريتى مدير إدارة الخريجين ،أ.د. مصطفى رفعت مدير إدارة التعاون الدولى ، أ.د. شيروت الأحمدى مدير إدارة الوافدين ، أ.د. تامر النادي مدير إدارة المنح والمشروعات و د. أحمد البنا مدير مكتب التصنيف الدولى بالجامعة وشاركهم عبر تقنية الفيديو كونفرنس عمداء ووكلاء الكليات .

وخلال اللقاء أكد أ.د. محمود المتينى أن جامعة عين شمس تحرز تقدماً ملحوظاً في معظم التصنيفات الدولية ، وهناك خطط يتم وضعها وتطويرها باستمرار من أجل الحصول على مراكز أكثر تقدما في كافة التصنيفات العالمية ، لافتا إلى أن ما تم تحقيقه من نجاحات يرجع إلى تضافر الجهود داخل الجامعة وخارجها، مشيدا بجهود أ.د. عبد الفتاح سعود في هذا الملف الهام ومقدماً الشكر للقائمين على مكتب التصنيف الدولى بالجامعة برئاسة د.أحمد البنا، وكذلك كافة أعضاء فريق التعاون الدولى برئاسة ا.د. شهيرة سمير.

وأضاف أ.د. محمود المتيني أن استمرار النجاح يستلزم بذل المزيد من الجهد ، داعيًا جميع أعضاء المجتمع الجامعى الي دعم ملف التصنيف الدولى سواء بالمزيد من العمل الجاد والأبحاث العلمية والنشر الدولي أو بالتواصل مع المجتمع الجامعى الخارجى في إطار رفع إسم الجامعة مما سينعكس علي السمعة الاكاديمية العالمية للجامعة والتى تعد أحد معايير تصنيف الجامعات.

من جانبه أكد د. أشون فرناندز أن جامعة عين شمس استطاعت خلال فترة زمنية وجيزة تحقيق تقدم قوى فى تصنيف الـ Qs العالمى وذلك من خلال العمل وفق خطة محددة وواضحة طبقا للمعايير العالمية وبجهود قوية يتعاون خلالها الجميع ، مما جعلها تقدم نموذج ناجحا يبعث برسالة أمل لكافة الجامعات بالعالم .

كما تطرق د. أشون إلى المعايير التى يتم عليها تصنيف الجامعات والتى من أهمها السمعة الأكاديمية والإمكانيات التى توفرها الجامعة لطلابها ومدى تأهيل خريجيها لسوق العمل ، بالإضافة إلى عدد الأبحاث العلمية ومعدلات النشر العلمى الدولى للجامعة واستشهادات الباحثين في العالم بالأبحاث المقدمة من الباحثين و الأكاديميين في الجامعة و نسبة أعضاء الهيئة التدريسية إلى عدد الطلاب ونسبة أعضاء هيئة التدريس الأجانب ونسبة الطلاب الوافدين .

وأكد أ.د. عبد الفتاح سعود أن جامعة عين شمس تتمتع بسمعة اكاديمية مرموقة وهو ما يعد من أحد أهم عوامل النجاح الحالية حيث يسعى للانتساب للجامعة معظم المهتمين بالحصول على مستوى مختلف من التعلم ، لافتا إلى أن أعداد الطلاب الوافدين شهدت تزايد كبير من كافة دول العالم نظرا لما تقدمه الجامعة من برامج تعليمية جديدة تواكب متطلبات سوق العمل إلى جانب السمعة المهنية التى يتميز به الخريج من كفاءة ومستوى تعلم قوى .

وأوضح د.أحمد البنا أن نتائج العام الحالى حملت تقدماً للجامعة في مجالات السمعة الاكاديمية والطلاب الوافدين إلى جانب محافظتها على مركزها في باقي المجالات ، حيث تمكنت الجامعة من الاحتفاظ بمركزها العام في التصنيف لتقع ضمن أفضل 800-1001 .

وأضاف أن الجامعة شهدت تحسناً كبيراً في تصنيف المجالات حيث ظهرت الجامعة في 4 من 5 مجالات أساسية بالإضافة إلى 11 مجالا فرعيا.