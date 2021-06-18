محمد النني يحتفل بعيد ميلاد "مالك" و"فاطمة" ..صور

حرص محمد النني لاعب وسط منتخب مصر، والمحترف لدى صفوف فريق أرسنال الإنجليزي على الاحتفال بعيد ميلاد ابنه مالك وابنته فاطمة.



ونشر محمد النني على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة تجمعه بابنيه معلقًا عليها: "أحبك يا مالك أحبك يا فاطمة عيد ميلاد سعيد لأولادي الحلوين أتمنى أن أراكم في أفضل حياة على الإطلاق إن شاء الله".



كشفت تقارير الصحف الإنجليزية موقف نادي أرسنال من تجديد التعاقد مع المصري محمد النني لاعب الفريق الأول لكرة القدم.



وقالت صحيفة "فوتبول لندن" إن آخر جلسة تمت حول تجديد عقد محمد النني مع آرسنال كانت في إبريل الماضي ولم يعد الطرفان لطاولة المفاوضات منذ ذلك الحين وأوضحت أن المفاوضات المبدئية حول التجديد انطلقت.



وينتهي عقد محمد النني مع ارسنال في يونيو 2022 أى نهاية الموسم المقبل.



وفي وقت سابق احتفل الدولي المصري محمد النني، لاعب أرسنال الإنجليزي، بجائزة أفضل هدف للفريق خلال الموسم المنقضي 2020 - 2021.



وكتب النني عبر حسابه علي "تويتر": "أبعد من السعادة والامتنان للفوز بجائزة "هدف الموسم" شكراً جزيلاً لكل من صوت لي .. أنا أقدر ذلك حقًا".



وكان نادي آرسنال الإنجليزي، قد أعلن تتويج النجم المصري محمد النني، بجائزة أفضل هدف للفريق، خلال الموسم المنقضي 2020 - 2021.



وقال نادي آرسنال عبر موقعه الرسمي: “كانت هناك بعض الأهداف الرائعة على مدار الموسم، لكن الجماهير اختارت، هدف محمد النني المذهل ضد دوندالك”.



وتابع موقع آرسنال: "هدف الدولي المصري محمد النني، جاء من على بعد 30 ياردة من المرمى، في مباراة دور المجموعات في الدوري الأوروبي في دبلن ، وسدد تسديدة لا في الزواية العليا، لا يمكن إيقافها".