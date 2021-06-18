عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد النني يحتفل بعيد ميلاد "مالك" و"فاطمة" ..صور

محمد النني واولاده
محمد النني واولاده

حرص محمد النني لاعب وسط منتخب مصر، والمحترف لدى صفوف فريق أرسنال الإنجليزي على الاحتفال بعيد ميلاد ابنه مالك وابنته فاطمة.


ونشر محمد النني على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة تجمعه بابنيه معلقًا عليها: "أحبك يا مالك أحبك يا فاطمة عيد ميلاد سعيد لأولادي الحلوين أتمنى أن أراكم في أفضل حياة على الإطلاق إن شاء الله".


كشفت تقارير الصحف الإنجليزية موقف نادي أرسنال من تجديد التعاقد مع المصري محمد النني لاعب الفريق الأول لكرة القدم. 


 وقالت صحيفة "فوتبول لندن" إن آخر جلسة تمت حول تجديد عقد محمد النني مع آرسنال كانت في إبريل الماضي ولم يعد الطرفان لطاولة المفاوضات منذ ذلك الحين وأوضحت أن المفاوضات المبدئية حول التجديد انطلقت.


وينتهي عقد محمد النني مع ارسنال في يونيو 2022 أى نهاية الموسم المقبل.


وفي وقت سابق احتفل الدولي المصري محمد النني، لاعب أرسنال الإنجليزي، بجائزة أفضل هدف للفريق خلال الموسم المنقضي 2020 - 2021.


وكتب النني عبر حسابه علي "تويتر": "أبعد من السعادة والامتنان للفوز بجائزة "هدف الموسم"  شكراً جزيلاً لكل من صوت لي .. أنا أقدر ذلك حقًا".


وكان نادي آرسنال الإنجليزي،  قد أعلن تتويج النجم المصري محمد النني، بجائزة أفضل هدف للفريق، خلال الموسم المنقضي 2020 - 2021.


وقال نادي آرسنال عبر موقعه الرسمي: “كانت هناك بعض الأهداف الرائعة على مدار الموسم، لكن الجماهير اختارت، هدف محمد النني المذهل ضد دوندالك”.


وتابع موقع آرسنال: "هدف الدولي المصري  محمد النني، جاء من على بعد 30 ياردة من المرمى، في مباراة دور المجموعات في الدوري الأوروبي في دبلن ، وسدد تسديدة لا في الزواية العليا، لا يمكن إيقافها".

 

 

منتخب مصر محمد النني عيد ميلاد التواصل الاجتماعي الفريق الأول الصحف الإنجليزية المفاوضات تجديد

ترشيحاتنا

قرار قضائي عاجل بشأن أحد افراد أسرة صدام حسين

رفضت تحرش شقيقها.. تفاصيل مقتل طفلة على يد أخيها خنقا بالإسماعيلية

لم تحدث منذ قرن.. روسيا تسجل أعلى درجات حرارة

ياسر سعيد: مبادرة الـ 200 مليار لدعم الصناعة أحدثت انتعاشا في السوق

8 أطعمة تزيد خصوبة الرجل وفرص الإنجاب

محمد رمضان ينشر فيديو جديدًا.. ويعلق: بعد صلاة الجمعة | شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية .. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن دخول المملكة

برقم الجلوس.. روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

إحالة مجدي راسخ للجنايات بتهمة الاستيلاء على مليار جنيه أموال مستهلكي الغاز

مصدر أمني يكشف معلومة مفاجئة في حادث نبش المقابر بـ شبين الكوم

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة نهاية العام برقم الجلوس

أعمال سحر.. القبض علي تربي في واقعة نبش مقابر شبين الكوم

ضوابط الإعلان عن مشروعات تقسيم الأراضي وفقا لقانون البناء

ريهام حجاج تكشف مفاجأة عن طلاق محمد حلاوة وياسمين عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوات حل امتحانات الثانوية العامة 2021 على البابل شيت .. صور

طريقة عمل كالزوني فاهيتا اللحم.. خطوة بخطوة

رئيس الوزراء يؤكد استعداد مصر لوضع خبراتها لخدمة أفريقيا.. صور

السيسي لوزراء الإعلام العرب: الانتصار دائما لدولة المؤسسات

فيديو

فيديوجراف | صفحات مزيفة .. إدارة الفيسبوك تتخذ إجراءً صارمًا تجاه إثيوبيا

يا شحاتة .. تفاصيل إهانة محمد رمضان للفنانة سميرة عبدالعزيز

فيديوجراف| خناقة .. بوسي شلبي تضع ياسمين عبد العزيز في موقف محرج

فيديوجراف| الهند تسجل أول إصابة.. معلومات مهمة عن داء الفطر الأخضر

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ماهية الرياضة وأهميتها في المجتمع

خالد الشناوي يكتب: دعاة على أبواب جهنم

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «1»

أحمد الغنام يكتب: خيانة الأوطان والسعي خلف الأوهام

د. محمد داود يكتب: إمام الدعاة.. العظمة لا تتأتي من فراغ

سارة مجدي تكتب: السعادة المعدية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

«واشنطن بكين بوتين».. الطريق إلى حرب باردة جديدة؟

محمد ناجى زاهى

«البناء والتعمير».. الطريق للمستقبل المشرق

شريف سمير

«على بابا».. فى أماكن أخرى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (1)

المستشار سُليمان عبدالغفار

الإصْلاح الحَقيقي.. والتَحْديث على النَمَطِ الغَرْبي

إلهام أبو الفتح

سقنن رع الذي تتابعه ألمانيا!

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

اﻟﻤﺰﻳﺪ