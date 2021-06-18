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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل التشيك أمام كرواتيا في يورو 2020

منتخب التشيك
منتخب التشيك

أعلن ياروسلاف شيلهافي، المدير الفني لمنتخب جمهورية التشيك، تشكيل فريقه، لمواجهة كرواتيا، في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

تشكيل التشيك أمام كرواتيا في يورو 2020

جاء تشكيل التشيك أمام كرواتيا كالآتي:

حراسة المرمى: فاتسليك

خط الدفاع: كوفال - كالاس - سيلوستكا - بوريل

خط الوسط: توماس سوتشيك - هولش - يانكتو - داريدا - ماسوبست 

خط الهجوم: باتريك شيك

تشكيل كرواتيا أمام التشيك

جاء تشكيل كرواتيا أمام التشيك كالآتي:

في حراسة المرمى: ليفاكوفيتش 

خط الدفاع: فيرسالكو - ديجان لوفرين - فيدا- جفارديول

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش لوكا مودريتش بريكالو 

خط الهجوم: إيفان بيريسيتش - أنتي ريبيتش - كراماريتش 

وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب هامبدين بارك، بمدينة جلاسكو الاسكتلندية.

ويحتل منتخب كرواتيا المركز الثالث في المجموعة برصيد صفر من النقاط، فيما تحتل جمهورية التشيك المركز الأول برصيد 3 نقاط.

جمهورية التشيك كأس الأمم الأوروبية منتخب كرواتيا يورو 2020 كرواتيا

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