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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى عيد ميلادها.. معلومات رقمية عن نورا

نورا
نورا

تحتفل اليوم الفنانة المعتزلة نورا بعيد ميلادها الـ67 والتي قدمت عددا من الأعمال الفنية التي لا تزال محفورة في وجدان المشاهد العربي بصفة عامة، والمصري خاصة. 

ولدت الفنانة علوية مصطفى محمد قدري، الشهيرة بـ نورا، في مثل هذا اليوم لعام 1954، بمحافظة القاهرة، ودرست وتخرجت في كلية التجارة، ثم بدأت حياتها الفنية في سن صغيرة، في ستينيات القرن الماضي، وقدمت بعض الأدوار الصغيرة كالكثير من الفنانات، حتى بدأت تنهال عليها الأدوار فيما بعد، وشاركت كبار النجوم البطولة المطلقة.

وفى عام 1996، قررت نورا، اعتزال مجال التمثيل، وارتداء الحجاب؛ بعد تأثرها بقراءة القرآن الكريم.

 

وفي السطور التالية، نرصد أبرز المعلومات الرقمية عن الفنانة نورا: 

 

87 عملاً.. شاركت فى بطولتهم الفنانة نورا خلال مشوارها الفنى كان أبرزهم، أفلام “جري الوحوش، العار، صراع الأحفاد، غاوي مشاكل، الشياطين، ومضى قطار العمر، ضربة شمس”.

 

1.. عمل واحد شاركت فى بطولته، ودخل فى قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، حسب استفتاء النقاد عام 1996، وهو فيلم العار 1982.

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28 عاما.. هي المدة التي مرت على اعتزال نورا، الفن، بشكل نهائي، ولم تظهر في أي وسيلة إعلامية. 

 

8 أفلام.. شاركت نورا، الفنان محمود عبد العزيز في بطولتهم، وهم "الشياطين 1977، الأبالسة 1980، العار 1982، السفاحين 1982، ولكن شيئا ما يبقى 1984، الكيف 1985، جري الوحوش 1987، نهر الخوف 1988.

 

2.. زيجتان في حياة الفنانة نور، كانت أولاهما من الفنان صلاح ذو الفقار، وانفصلت عنه.

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