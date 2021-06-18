رفضت تحرش شقيقها.. تفاصيل مقتل طفلة على يد أخيها خنقا بالإسماعيلية

كشفت مصادر أمنية، أن طفلة الإسماعيلية التي لقيت مصرعها قبل ساعات رفضت تحرش شقيقها الأكبر بها داخل منزلهما بمنطقة كيلو 11 في الإسماعيلية.





وقالت المصادر، أن شقيقها المتهم 14 عاما اعترف إنه ارتكب واقعة قتلها خوفاً من شكواها لوالدته بإنه حاول الاعتداء عليها والتحرش بها فقرر التخلص منها.



وألقت مباحث مركز الإسماعيلية القبض علي الطفل ويدعي عبدالرحمن.م. ع 14 سنة ومقيم بمنطقة كيلو وبمواجهته بتحريات المباحث التي وصل إليها الضباط انهار واعترف بجريمته.



وكان تلقي اللواء ياسر نشات مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من العقيد محمود العزازي مأمور مركز الإسماعيلية بمصرع فتاة تدعى حسناء.م.ع 11 سنة، وكلف اللواء رشاد الغمراوي مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث لكشف لغز الفضية.



وانتقل علي الفور المقدم محمد هشام رئيس وحدة مباحث مركز الإسماعيلية ومعاونيه سيد نصر الله وكامل قمحاوي وعمر الطحاوي وملهم البلتاجي ومنان صلاح وعبد الله صبحي إلي مكان الواقعة لفحص الجثمان ومعاينته لحين وصول الطبيب الشرعي.



وبحسب المعاينة الأولية للجثمان فإن الطفلة وصلت للمستشفي مصابة بخنق حول الرقبة مع وجود بعض العلامات التي تشير إلي وجود شبهة جنائية.



وقررت الشرطة التحفظ علي الجثمان وإخطار النيابة العامة التي قررت انتداب الطبيب الشرعي لفحص جثمان الطفلة ومعرفة سبب الوفاة فيما طلبت تحريات البحث الجنائية حول الواقعة.



وأكدت تحريات المباحث الجنائية، أن شقيق الطفلة حاول الاعتداء عليها إلا إنها رفضت وصرخت في وجهه فقام بخنقها بـ "ايشارب" وتخلص منه خارج المنزل.