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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شروط إسرائيلية مرفوضة.. تفاصيل اتفاق توريد لقاحات كورونا إلى الأراضي الفلسطينية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

‎أعلنت السلطة الفلسطينية وإسرائيل اليوم الجمعة عن الاتفاق على صفقة تبادل لقاحات كورونا، ستحول إسرائيل بموجبها حوالي مليون جرعة  إلى السلطة الفلسطينية.

 

ووفقًا لوكالة أنباء شينخوا الإخبارية، قالت وزير الصحة الفلسطينية مي الكيلة في بيان صحفي لها اليوم، إنه تم التوصل إلى اتفاق مع شركة "فايزر" الأمريكية منتجة لقاح فيروس كورونا، وانه سيتم  البدء بتسليم مليون جرعة من إسرائيل اعتبارا من اليوم.


وأضافت الكيلة أن الحكومة الفلسطينية اتفقت في وقت سابق مع "فايزر" على شراء 4 ملايين جرعة، لكن الشركة الأمريكية قالت إنها لن تستطيع البدء بتسليم الطلبية قبل شهر أكتوبر ونوفمبر من هذا العام.

 

وأوضحت أنه "فى ظل ما الحكومة الفلسطينية تعاني من ضغط شديد لتسليم اللقاحات في أسرع وقت حتى يتسنى ترتيب عودة طبيعية للمدارس والجامعات، وإعادة فتح الاقتصاد، اقترحت فايزر تسليمنا مليون جرعة بشكل فوري فائضة لدى إسرائيل، على أن يتم خصمها من الطلبية الفلسطينية".


ولفتت إلى ان الصحة الفلسطينية وافقت على الاقتراح من حيث المبدأ، مع التأكد من مدة صلاحية كل اللقاحات ورقم واسم خطة الإنتاج من الشركة الأميركية.


واضافت انه كان هناك مفاوضات ثلاثية بيننا وبين الشركة الأميركية والحكومة الإسرائيلية إلى أن تم التوصل إلى الاتفاق".


وخلال المفاوضات، رفضت الحكومة الفلسطينية شرطين إسرائيليين، الأول يتعلق بألا يكون الاتفاق موقع باسم دولة فلسطين، كما هو الحال في العقد مع الشركة الأمريكية، والثاني ألا يتم تخصيص أي من هذه اللقاحات لقطاع غزة"


وقالت الكيلة " إنه تم توقيع الاتفاق باسم دولة فلسطين بما يطابق العقد الموقع مع فايزر، وحتى أمس (الخميس)، أبلغنا الإسرائيليين تخلينا عن جميع الجرعات لاشتراطهم عدم تزويد غزة بجزء منها، لكنهم اليوم عادوا ووافقوا على الاتفاق دون أي شروط".


وأكدت الكيلة أن الموضوع "ليس اتفاقا مع إسرائيل، إنما مع شركة فايزر الأميركية، حيث أننا دفعنا مسبقا ثمن 4 ملايين جرعة، والجرعات التي سنتسلمها من إسرائيل هي جزء من طلبيتنا".


وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية أن الوزارة ستبدأ بتسلم الجرعات المليون اعتبارا من اليوم حيث ستتسلم 50 ألف جرعة اليوم، وستبدأ مباشرة بحقنها للمواطنين.

وأفادت بأن الوزارة ستكثف حملات التطعيم اعتبارا من اليوم "من خلال رفع جاهزية مراكز التطعيم إلى 60 ألف يوميا،  موضحة انها  ستبقى مفتوحة حتى العاشرة ليلا، طوال أيام الاسبوع، بما فيها الجمعة والسبت".

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