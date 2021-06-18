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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شركة مياه الجيزة تعلن حاجتها لشغل وظائف 2021.. تفاصيل وشروط

وظائف شركة مياه الشرب
وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن حاجتها لشغل بعض الوظائف الشاغرة بنظام التعاقد فى عدة تخصصات مختلفة، وفقًا للإعلان رقم 1 لسنة 2021 بتاريخ 16 يونيو الجاري، وذلك لشغل وظيفة «اخصائي أمن» بعقد عمل مؤقت و«فرد أمن" بعقد عمل مؤقت.

 

وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة الشروط للمتقدمين جاءت كالتالى:

- أن يكون المتقدم حاصل علي مؤهل عالي مناسب من احدي الجامعات المصرية بالنسبة لوظيفة «أخصائي أمن».

- أن يكون المتقدم حاصل على إحدى شهادات التعليم الأساسي «الابتدائية، والإعدادية»، أو شهادة محو الأمية لوظيفة «حارس أمن».

- ألا يزيد سن المتقدم على 35 عامًا في تاريخ نشر الإعلان «16 يونيو الجاري».

- أن يكون المتقدم من قاطني محافظة الجيزة فقط.

- أن يكون حاملا لبطاقة الخدمة العسكرية والوطنية التي يعمل بها كمسوغ للتعيين طبقا لقانون الخدمة العسكرية.


- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

- اجتياز الاختبار التحريري بدرجة نجاح 70% فأكثر بالنسبة لوظيفة أخصائي ودرجة نجاح 50% بالنسبة لوظيفة «حارس أمن».

- اجتياز الاختبار الشفوي بدرجه نجاح 50% فأكثر وذلك لمن اجتاز الاختبارات التحريرية للوظائف.

- أن يكون المتقدم حسن المظهر صاحب قوام رياضي وذلك لمن اجتاز الاختبارات التحريرية للوظيفتين.

 

وحددت شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، طرق التقديم للوظائف والتي يجب أن يتبعها المتقدمين للوظائف، وهى استيفاء البيانات المطلوبة على الموقع الإلكتروني الخاص بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة خلال 10 أيام اعتبارا من تاريخ نشر الإعلان «16 من شهر يونيو الجاري»، وذلك على النموذج المعد لذلك.

 

وأشارت الشركة إلى أنه لن يلتفت إلى الطلبات الواردة قبل الإعلان أو بعد الانتهاء من مدته أو المسلمة باليد أو البريد، علما بأنه سيتم الإعلان عن مواعيد الاختبارات عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة.

مياة الشرب الصرف الصحي مياه الشرب والصرف الصحي

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