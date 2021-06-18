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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ سوهاج يتفقد المناطق الأثرية ويدعو المواطنين للتعرف على تاريخ بلدهم

نائب محافظ سوهاج
نائب محافظ سوهاج

تفقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، خلال جولته الميدانية بمركز أخميم، اليوم الجمعة، المنطقة الأثرية بأخميم، يرافقه حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم، ومتدرب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين.

وأكد نائب محافظ سوهاج حرص المحافظة على الاهتمام بالمناطق الأثرية، وتطويرها وتجميل المناطق المحيطة بها، لتظهر بالشكل اللائق أمام الزائرين، موجها الدعوة لأهالي سوهاج لزيارة المناطق الأثرية والتعرف على التاريخ العظيم والحضارة العريقة لسوهاج.

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وتعد أخميم عاصمة الإقليم التاسع من أقاليم مصر العليا و مقر عبادة الإله "مين" وهو اله الخصوبة والنماء عند المصريين القدماء، وأطلق عليها اسم "خنت مين" بمعنى مقر المعبود مين واشتق منها اسم اخميم الحالي.

وقد أقام بها الملك رمسيس الثاني معبدا ضخما لعبادة الإله مين واعتبر المعبد الرئيسي للمدينة ويتضمن المعبد تمثالاً ضخمًا للملك رمسيس الثاني وتمثال ضخم لابنته "ميريت امون" يعد من اروع ما انتجت يد الفنان المصري القديم من تماثيل نسائية  واشتهرت اخميم بصناعة النسيج خلال العصر الروماني والمسيحي.

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سوهاج المنطقة الأثرية إخميم الجمعة المواطنين

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