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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ياسر سعيد: مبادرة الـ 200 مليار لدعم الصناعة أحدثت انتعاشا في السوق

المهندس ياسر سعيد
المهندس ياسر سعيد رئيس مجلس إدارة شركة تكنو جروب

قال المهندس ياسر سعيد رئيس مجلس إدارة شركة تكنو جروب للصناعة والتكنولوجيا، إن المشروعات الصغيرة تمثل 80% من اقتصاد الدول.

وأضاف سعيد، خلال حواره مع برنامج “البوصلة”، المذاع عبر قناة “صدى البلد 2”، تقديم الإعلامية، منال السعيد، أن الدولة المصرية رصدت المليارات ف إطار الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منها مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى الـ 200 مليار  لدعم الصناعة، وكان لها أثر إيجابي كبير على القطاع وأحدث انتعاشا كبيرا.

وأوضح ياسر سعيد، أن الدولة بدأت تهتم بالمشروعات الصغيرة، معقبا: "التمويل موجود والمكان موجود، ومفيش شاب لديه عذر".

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة تكنو جروب للصناعة والتكنولوجيا، أن هناك بعض القوانين الخاصة بتشجيع الصناعة والاستثمار لا يتهم تطبيقها جيدا.

وتحدث سعيد، عن صناعة الأكواب الورقية، قائلا:" تساعد فى  الحفاظ على المياه، بعكس الأكواب الزجاجية التى تحتاج للغسيل بكميات كبيرة من المياه".

وطالب رئيس مجلس إدارة شركة تكنو جروب للصناعة والتكنولوجيا، الإعلام، بتوعية المواطنين لاستخدام الأكواب الورقية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن عن قروض ميسرة للشباب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بفائدة لا تتجاوز 5%، من خلال مبادرة البنك المركزي لقروض الشباب منخفضة الفائدة للبنوك المصرية بقيمة 200 مليار جنيه، وذلك بالاتفاق مع البنك المركزي المصري والبنوك المصرية الحكومية، وأبرزها “البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة”.

وقال الرئيس: "يعنى أنتوا مش ليكوا حجة بعد كده، والفائدة كانت أحد المعوقات أمام الشباب لعمل مشروع، وأتمنى أن المتناهية الصغر تكون أقل من 5%".

وبالفعل أطلق البنك المركزي مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعائد منخفض، مطلع 2016، بفائدة 5% متناقصة للمشروعات الصغيرة والصغيرة جدًا، و7% متناقصة للمشروعات المتوسطة لشراء الآلات والمعدات، و12% متناقصة لتمويل رأس المال العامل، ووضع البنك المركزي المصري خطة لتمويل أكثر من 350 ألف شركة بتكلفة 200 مليار جنيه لتوفر 4 ملايين وظيفة بداية من 2016، حتى 2020.

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