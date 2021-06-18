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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

محمد رمضان ينشر فيديو جديدًا.. ويعلق: بعد صلاة الجمعة | شاهد

محمد رمضان
محمد رمضان

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره مقطع فيديو له، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر "رمضان" في الفيديو وسط جمهوره، وعلق: "بعد صلاة الجمعة 🌹 وسط أهلي و ناسي #جمعة_مباركة #ثقة_في_الله_نجاح #ثابت".

حقق ڤيديو كليب “ثابت” للفنان محمد رمضان نجاحا كبيرا بعد طرحه بأيام قليلة عبر قناته الرسمة باليوتيوب ،وحقق كليب “ثابت” اكثر من 2.9 مليون مشاهدة .

حرص الفنان محمد رمضان، على الاحتفال بنجاح أغنيته الجديدة “ثابت” وتصدرها التريند رقم ١ عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.

كتب محمد رمضان، من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”: “#ثابت رقم واحد على يوتيوب في مصر و مُعظم الدول العربية”.


أغنية "ثابت" كلمات الأغنية للشاعر مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع إيهاب كولبيكس، مدير تصوير حسام حبيب، منتج منفذ محمود الشيخ، مهندس ديكور أمير عبدالعاطي، منتج فني محمد سعيد رضوان، ستايليست بسنت نصير، والكليب تنفيذ شركة شو ميديا برودكشن، ومونتاج عمرو عاكف، وإشراف عام محمود رمضان، ومن إخراج محمد سامي.


كان  محمد رمضان قد أعلن عن طرح كليب أغنيته الجديدة “ ثابت” علي اليوتيوب، ونشر فيديو له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

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محمد رمضان أغنية الفنان محمد رمضان صلاة الجمعة الدول العربية موقع التواصل الاجتماعي فيديو محمد رمضان محمد سامى

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