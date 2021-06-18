بتجربة عناصر شبابية.. الزمالك يتعادل مع الأمل 1-1 وديًا

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع فريق الأمل بهدف لكل فريق في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين اليوم الجمعة، على ستاد عبداللطيف أبورجيلة.

سجل محمد أشرف "روقا" هدف التقدم الفريق في الدقيقة 55 من عمر المباراة بتسديدة من ضربة حرة على حدود منطقة الجزاء، ارتطمت بالحائط البشري ثم سكنت الشباك، وتعادل فريق الأمل في الدقيقة 60 عن طريق محمد حمدي من ضربة رأسية في مرمى محمد قنديل حارس مرمى 99 الذي شارك مع الفريق الأول.

وشهدت المباراة تجربة العديد من عناصر فرق الشباب بالنادي في إطار سياسة الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون لمتابعة اللاعبين الناشئين.

وتابع اللقاء كل من طارق يحيى رئيس قطاعات الكرة بنادي الزمالك وبدر حامد مدير قطاع الناشئين وجمال عبد الحميد المشرف العام على القطاع، كما حضر طارق مصطفى نجم الزمالك الأسبق ومدرب عام منتخب مصر .

ويقود فريق الأمل محمد مصطفى "ممس" ومعاونيه سامي عبد الحليم وأحمد محسن، وعادل المأمور مدربا للحراس.