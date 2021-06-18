بيراميدز يستقبل بعثة الرجاء في مطار القاهرة

استقبل وفد من نادي بيراميدز بعثة فريق الكرة بنادي الرجاء المغربي بمطار القاهرة، لدى وصولها مساء اليوم، استعدادا لمواجهة بيراميدز في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في إطار العلاقات الطيبة والوطيدة بين الناديين، والتعاون بين الشقيقين.

ويحل الرجاء ضيفا في التاسعة من مساء الأحد على بيراميدز باستاد الدفاع الجوي في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تجرى مباراة الذهاب يوم ٢٧ يونيو الجاري بمركب محمد الخامس في كازبلانكا.

وكلف المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لبيراميدز، وفد من مسئولي النادي لاستقبال بعثة الرجاء المغربي في مطار القاهرة الدولي، وتولى شريف جمال مدير العلاقات العامة بالنادي إنهاء إجراءات دخول الأشقاء لأرض مصر ومرافقة البعثة المغربية حتى الوصول إلى مقر فندق إقامتها بالقاهرة وتلبية كافة طلباتهم وإنهاء أي مشكلات من الممكن أن تواجههم.

وعبرت البعثة المغربية عن شكرها الشديد لإدارة نادي بيراميدز على الاستقبال المميز بالمطار، والذي يأتي في إطار التعاون والعلاقات الوطيدة بين الناديين، مع وعد باستقبال مماثل لبعثة بيراميدز في كازبلانكا قبل خوض مباراة الإياب.

قرر الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز الدخول مساء اليوم في معسكر مغلق استعدادا لمباراة الرجاء في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.



عاد الدولي البوركيني إيريك تراوري صانع ألعاب بيراميدز إلى القاهرة مساء أمس بعد انتهاء معسكر منتخب بلاده الذي شارك فيه مؤخرا على هامش الأجندة الدولية لفيفا، وغاب بسببه عن مباراة سموحة الأخيرة في الدوري.

وينتظم تراوري مساء اليوم في تدريبات فريق الكرة بالملعب الفرعي للدفاع الجوي بعد عودته مساء أمس للقاهرة، استعدادا لدعم فريقه في مواجهة الرجاء المغربي بكأس الكونفدرالية.



انتهى نادي بيراميدز بالتنسيق مع مسئولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، من الترتيبات الإعلامية الخاصة بمباراة بيراميدز والرجاء المغربي في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل الرجاء المغربي ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء الأحد المقبل على استاد الدفاع الجوي في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس الكونفدرالية، على أن تقام مباراة الإياب يوم ٢٧ يونيو الجاري على استاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتم الاتفاق على جميع الترتيبات الإعلامية على النحو التالي:

يوم السبت ١٩ يونيو:

*مؤتمر المدير الفني لنادي بيراميدز .. الساعة ٦:٣٠ مساء بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي

*التدريب الأخير لفريق نادي بيراميدز .. الساعة ٧:٠٠ مساء على استاد الدفاع الجوي "متاح ١٥ دقيقة لمصوري وسائل الإعلام المختلفة".

*مؤتمر المدير الفني لفريق نادي الرجاء المغربي .. الساعة ٨:٣٠ مساء بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي

*التدريب الرئيسي لفريق الرجاء المغربي على استاد الدفاع الجوي .. الساعة ٩:٠٠ مساء "متاح ١٥ دقيقة لمصوري جميع وسائل الإعلام".