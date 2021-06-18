مطار مرسى مطروح يستقبل أول رحلة قادمة من كازاخستان على متنها 187 سائحًا

استقبل مطار مرسى مطروح الدولي، اليوم الجمعة، أول رحلة طائرة (شارتر) سياحية قادمة من كازاخستان على متنها 187 سائحًا، وذلك وسط حفاوة وترحيب مع الاستقبال بالزي الفرعوني والورود والعمل على إنهاء إجراءات وصولهم بسهولة ويسر، وتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية والكشف على جميع القادمين من خلال الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بمطروح.

وذكرت محافظة مرسى مطروح- في بيان، اليوم- أن مكتب وزارة السياحة بمطروح وإدارة السياحة والمصايف بالمحافظة والشركة المنظمة قامت بتنظيم الترحيب والاستقبال بالزي الفرعوني والورود مع إهداء البروشورات عن أهم المعالم السياحية والآثرية والتاريخية بالمحافظة باللغات الأجنبية، وما تتمتع به مطروح من شواطئ ومعالم سياحية جذابه.



ووصلت الطائرة لمطار مرسى مطروح، قادمة من العاصمة الكازاخستانية نور سلطان تحمل على متنها 187 سائحًا، تم توزيعهم على عدد من الفنادق السياحية الكبرى بمدينة مرسى مطروح من خلال الشركات المتعاقدة والمنظمة من داخل وخارج مصر، حيث تم إعداد برنامج لزيارة أهم معالم مطروح خاصة الشواطئ والمعالم السياحية الشهيرة بمدينة مرسى مطروح.