بشرى سارة.. زيادة دعم بطاقات التموين أول يوليو لهذه الفئات

تواصل الحكومة عبر وزارة التموين زيادة مظلة الحماية الاجتماعية لتضم عدد أكبر من خلال دعم المواطنين خاصة بعد مجموعة من الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.. وتلعب وزارة التموين والتجارة الداخلية دورا أساسيا في دعم المواطن ومواجهة الغلاء وضبط الأسواق من خلال توصيل الدعم إلى مستحقيه وتوفير السلع الغذائية.

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية زيادة قيمة الدعم الممنوح لعدد من المستفيدين من منظومة دعم السلع والخبزمن خلال السماح لهم بإضافة المواليد وفقا لهذه الشروط.

وحددت وزارة التموين الفئات الأولى بالرعاية، وهم من لا يزيد دخله الشهري عن 1500 جنيه او معاشه عن 1200 جنيه حاليا ومع بداية شهر يوليو المقبل سيتم رفع الحد الأدنى في إضافة المواليد الجديدة او استخراج بطاقة جديدة لمن لديه دخل شهرى حتى 2400 جنيه ، أو المعاشات حتى 1500 جنيه .

ويستعرض موقع صدى البلد خطوات إضافة المواليد عن طريق بوابة مصر الرقمية خطوة بخطوة كالتالي:

خطواط إضافة المواليد على بوابة مصر الرقمية

أولا- الدخول على بوابة مصر الرقمية (اضغط هنا)

1- الضغط على خيار سجل حسابا جديدا

2- كتابة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية

3- كتابة رقم المصنع الخاص بالبطاقة الشخصية (أسفل صورة البطاقة)

4- كتابة اسم الوالدة (الإسم الأول)

5- الضغط على خدمات التموين

6- الضغط على خيار إضافة أفراد أسرتي الغير مقيدين تموينيا

7- الضغط على خيار ابدأ الخدمة

8- كتابة إسم الابن أو الابنة المراد إضافته رباعيا

9- إدخال الرقم القومي الخاص بالإبن أو الإبنة

10- اختيار صلة القرابة (ابن) أو (ابنة) ثم اختيار الصفة (ضم أبناء) ثم الضغط على خيار (إضافة)

قال الدكتور علي مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم إضافة المواليد فى الموازنة المقبلة، موضحًا أنه يتوقع إضافة من مليون إلى ثلاثة ملايين مولود على البطاقات.

وأضاف وزير التموين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن أزمة فيروس كورونا كانت سببا فى تأخر إضافة المواليد الجدد.

ولفت إلى أن الدولة لا تتأخر فى استخراج البطاقات للمواطنين الأكثر احتياجًا، ولكن من هم قادرون تتأخر عليهم استخراج البطاقة.

وأشار إلى أن الدولة لا تنسى أبناءها، ولكن هناك ظروف تتسبب فى تأجيل إضافة المواليد.