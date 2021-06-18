عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستقبل وطن بـ كفر الشيخ ينظم دورة فى ريادة الأعمال .. صور

جانب من الدورة
جانب من الدورة

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ دورة تدريبية فى ريادة الأعمال بالتنسيق بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بالمحافظة وأمانة المشروعات بالحزب وأمانة  مركز مطوبس وذلك انطلاقاً من الدور المجتمعى للحزب تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب والمهندس فوزى الرفاعى أمين الحزب بالمحافظة.

محافظ كفر الشيخ يتابع استكمال أعمال الرصف بمدخل "دسوق - فوه".. صور

محافظ كفر الشيخ: إنشاء دار مناسبات الخياط على أحدث طراز معماري

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور على أبو شوشة الأمين المساعد ونائب أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة والمهندس خميس عابوه أمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالحزب والدكتورة فريدة عبده أمين الحزب بمركز مطوبس.

وقال المهندس خميس عابوه، إن الدورة أقيمت بالتنسيق بين جهاز تنمية المشروعات وأمانة حزب مستقبل وطن بالمحافظة لتشجيع الشباب على تنفيذ مشروعات صغيرة تقوم على أفكار جديدة مبتكرة قادرة على المنافسة، مشيراً إلى أن التعاون بين الجهاز وأمانة الحزب يتضمن أيضاً تقديم مختلف خدمات الجهاز غير المالية لمساعدة أصحاب المشروعات فى تطوير منتجاتهم وتسويقها من خلال المعارض التى ينظمها الجهاز او يشارك فى تنظيمها.


واوضح عابوه أن إقامة الدورة فى مركز مطوبس أولا جاء لوقوع الاختيار على المركز ضمن برامج تطوير القرى من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لافتاً إلى ضرورة إقامة دورات مماثلة فى جميع مراكز المحافظة فى إطار التعاون بين الحزب وجهاز تنمية المشروعات

حاضر فى الدورة التى استمرت لمدة يومين بمقر الحزب بمدينة مطوبس المحاسب حسين عمر مسئول الخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات بالمحافظة وشارك فيها إيهاب المسمارى امين التنظيم بمركز مطوبس وعدد من قيادات وشباب الحزب بالمركز

ويأتي ذلك فى إطار السياسة التى ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية التى ينظمها الحزب لتلبية احتياجات المواطنين.

IMG-20210618-WA0038
IMG-20210618-WA0038
IMG-20210618-WA0033
IMG-20210618-WA0033
IMG-20210618-WA0036
IMG-20210618-WA0036
IMG-20210618-WA0037
IMG-20210618-WA0037
IMG-20210618-WA0032
IMG-20210618-WA0032
IMG-20210618-WA0034
IMG-20210618-WA0034
IMG-20210618-WA0035
IMG-20210618-WA0035
مستقبل وطن كفر الشيخ ريادة الاعمال دورة تدريبية اخبار محافظة كفر الشيخ

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ يتابع استكمال أعمال الرصف بمدخل "دسوق - فوه".. صور

محافظ كفر الشيخ: إنشاء دار مناسبات الخياط على أحدث طراز معماري

الأربعاء.. إحياء ذكرى وفاة أبو العينين شعيشع في كفر الشيخ

رئيس بيلا: حل مشكلة ضعف المياه بعزبة الترزي بصفة نهائية

تكريم القائمين على تنفيذ الانتخابات الإلكترونية لبرلمان الطلائع في كفر الشيخ.. صور

رفع 90 طن قمامة ومخلفات من قرى بيلا بـ كفر الشيخ.. صور

رئيس جامعة كفرالشيخ يتفقد لجان الامتحانات بكلية الذكاء الاصطناعي.. صور

حملة مكبرة لإزالة الإعلانات غير المرخصة في كفر الشيخ.. صور

ترشيحاتنا

تعرف على التحويلات المرورية بميدان عرابى فى القاهرة الجديدة.. غدا

حارس آرسنال السابق: أرحب باللعب في الدوري المصري.. أعشق "ميدو" وهذه نصيحتي لـ"صلاح"

قرار قضائي عاجل بشأن أحد افراد أسرة صدام حسين

رفضت تحرش شقيقها.. تفاصيل مقتل طفلة على يد أخيها خنقا بالإسماعيلية

لم تحدث منذ قرن.. روسيا تسجل أعلى درجات حرارة

ياسر سعيد: مبادرة الـ 200 مليار لدعم الصناعة أحدثت انتعاشا في السوق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية .. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن دخول المملكة

برقم الجلوس.. روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

إحالة مجدي راسخ للجنايات بتهمة الاستيلاء على مليار جنيه أموال مستهلكي الغاز

مصدر أمني يكشف معلومة مفاجئة في حادث نبش المقابر بـ شبين الكوم

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة نهاية العام برقم الجلوس

أعمال سحر.. القبض علي تربي في واقعة نبش مقابر شبين الكوم

ضوابط الإعلان عن مشروعات تقسيم الأراضي وفقا لقانون البناء

ريهام حجاج تكشف مفاجأة عن طلاق محمد حلاوة وياسمين عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوات حل امتحانات الثانوية العامة 2021 على البابل شيت .. صور

طريقة عمل كالزوني فاهيتا اللحم.. خطوة بخطوة

رئيس الوزراء يؤكد استعداد مصر لوضع خبراتها لخدمة أفريقيا.. صور

السيسي لوزراء الإعلام العرب: الانتصار دائما لدولة المؤسسات

فيديو

فيديوجراف | صفحات مزيفة .. إدارة الفيسبوك تتخذ إجراءً صارمًا تجاه إثيوبيا

يا شحاتة .. تفاصيل إهانة محمد رمضان للفنانة سميرة عبدالعزيز

فيديوجراف| خناقة .. بوسي شلبي تضع ياسمين عبد العزيز في موقف محرج

فيديوجراف| الهند تسجل أول إصابة.. معلومات مهمة عن داء الفطر الأخضر

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ماهية الرياضة وأهميتها في المجتمع

خالد الشناوي يكتب: دعاة على أبواب جهنم

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «1»

أحمد الغنام يكتب: خيانة الأوطان والسعي خلف الأوهام

د. محمد داود يكتب: إمام الدعاة.. العظمة لا تتأتي من فراغ

سارة مجدي تكتب: السعادة المعدية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

«واشنطن بكين بوتين».. الطريق إلى حرب باردة جديدة؟

محمد ناجى زاهى

«البناء والتعمير».. الطريق للمستقبل المشرق

شريف سمير

«على بابا».. فى أماكن أخرى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (1)

المستشار سُليمان عبدالغفار

الإصْلاح الحَقيقي.. والتَحْديث على النَمَطِ الغَرْبي

إلهام أبو الفتح

سقنن رع الذي تتابعه ألمانيا!

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

اﻟﻤﺰﻳﺪ