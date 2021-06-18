مستقبل وطن بـ كفر الشيخ ينظم دورة فى ريادة الأعمال .. صور

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ دورة تدريبية فى ريادة الأعمال بالتنسيق بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بالمحافظة وأمانة المشروعات بالحزب وأمانة مركز مطوبس وذلك انطلاقاً من الدور المجتمعى للحزب تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب والمهندس فوزى الرفاعى أمين الحزب بالمحافظة.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور على أبو شوشة الأمين المساعد ونائب أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة والمهندس خميس عابوه أمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالحزب والدكتورة فريدة عبده أمين الحزب بمركز مطوبس.

وقال المهندس خميس عابوه، إن الدورة أقيمت بالتنسيق بين جهاز تنمية المشروعات وأمانة حزب مستقبل وطن بالمحافظة لتشجيع الشباب على تنفيذ مشروعات صغيرة تقوم على أفكار جديدة مبتكرة قادرة على المنافسة، مشيراً إلى أن التعاون بين الجهاز وأمانة الحزب يتضمن أيضاً تقديم مختلف خدمات الجهاز غير المالية لمساعدة أصحاب المشروعات فى تطوير منتجاتهم وتسويقها من خلال المعارض التى ينظمها الجهاز او يشارك فى تنظيمها.



واوضح عابوه أن إقامة الدورة فى مركز مطوبس أولا جاء لوقوع الاختيار على المركز ضمن برامج تطوير القرى من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لافتاً إلى ضرورة إقامة دورات مماثلة فى جميع مراكز المحافظة فى إطار التعاون بين الحزب وجهاز تنمية المشروعات

حاضر فى الدورة التى استمرت لمدة يومين بمقر الحزب بمدينة مطوبس المحاسب حسين عمر مسئول الخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات بالمحافظة وشارك فيها إيهاب المسمارى امين التنظيم بمركز مطوبس وعدد من قيادات وشباب الحزب بالمركز

ويأتي ذلك فى إطار السياسة التى ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية التى ينظمها الحزب لتلبية احتياجات المواطنين.

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