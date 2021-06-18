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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

دراسة: نصف مستحضرات التجميل تسبب مشاكل صحية أبرزها السرطان

اضرار استخدام مستحضرات
اضرار استخدام مستحضرات التجميل الشعبية

حذرت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثون في جامعة نوتردام، أن أكثر من نصف مستحضرات التجميل الشعبية التي يتم بيعها في الولايات المتحدة وكندا من المرجح أن تحتوي على مستويات عالية من المواد الكيميائية السامة التي تسمى مواد البولي فلورو الكيل (PFAS).

 

اضرار استخدام مستحضرات التجميل الشعبية

 


وقام الباحثون المشرفون على الدراسة، باختبار أكثر من 200 منتج بما في ذلك منتجات الكونسيلر ، كريم الأساس ، منتجات العيون والحواجب ومنتجات الشفاه ، ووجدوا أدلة على PFAS في حوالي نصف (52 في المائة) منهم، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
 

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بشكل مثير للقلق ، ربطت الأبحاث السابقة بعض مواد البولي فلورو الكيل PFAS بمجموعة من المشكلات الصحية ، بما في ذلك سرطان الكلى ، وسرطان الخصية ، وارتفاع ضغط الدم ، وأمراض الغدة الدرقية ، وانخفاض الوزن عند الولادة ، والسمية المناعية عند الأطفال.
 

اضرار استخدام مستحضرات التجميل الشعبية



وقال البروفيسور جراهام بيسلي الذي قاد الدراسة ، إن مادة البولي فلورو الكيل PFAS مادة كيميائية ثابتة عندما تدخل مجرى الدم ، فإنها تبقى هناك وتتراكم، مما يجعلها تسبب في  المشاكل الصحية و التلوث البيئي المرتبط بتصنيع هذه المنتجات والتخلص منها.

وأوضح المعهد الوطني لعلوم الصحة البيئية، أن مادة البولي فلورو الكيل PFAS هي مجموعة كبيرة ومعقدة ودائمة التوسع من المواد الكيميائية المصنعة التي تستخدم على نطاق واسع لصنع أنواع مختلفة من المنتجات اليومية.

واعتمدت نتائج الدراسة على إختبار أكثر من 200 من مستحضرات التجميل، وكشف التحليل أن 56 في المائة من كريم الأساس ومنتجات العيون، و 48 في المائة من منتجات الشفاه و 47 في المائة من الماسكارا تحتوي على مستويات عالية من الفلور.

وعلى وجه الخصوص ، فقد كشف الباحثون، انه تم العثور على مادة البولي فلورو الكيل في اغلب مستحضرات التجميل التي غالبًا ما تدعي انها مقاومة للماء، بالإضافة إلى انها تدخل في صنع أواني الطهي غير اللاصقة والأقمشة المعالجة وأغلفة الوجبات السريعة.

وأضاف البروفيسور بيزلي، إلى انه تم ربط مادة البولي فلورو الكيل PFAS بمجموعة من المشكلات الصحية ، بما في ذلك سرطان الكلى وسرطان الخصية وارتفاع ضغط الدم وأمراض الغدة الدرقية وانخفاض الوزن عند الولادة والسمية المناعية عند الأطفال.

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