بندر العامري: حل معظم مشاكل المستثمرين السعوديين في مصر

قال رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، بندر بن محمد العامري، إن الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة السعودي، أكد أنه يجب أن تليق الاستثمارات بين مصر والسعودية بحجم العلاقات بين البلدين.

وأضاف العامري خلال حواره مع برنامج “البوصلة”، المذاع عبر قناة “صدى البلد 2”، تقديم الإعلامية، منال السعيد: "العديد من الشركات السعودية الكبيرة تستثمر في مصر، وخلال اللقاء مع الدكتور مصطفى مدبولى، أخذنا وعدا بحل التحديات التى تواجه المستثمر السعودى".

وأكد بندر بن محمد العامري، أن العديد من التحديات تم حلها بالفعل.



والتقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبى، وزير التجارة السعودي، وبندر بن محمد العامرى، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصرى، وعدداً من المستثمرين السعوديين، لبحث فرص التعاون المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية المُتاحة بالمشروعات المختلفة فى مصر، وذلك بحضور مسئولى وزارة الإسكان.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ،التجربة العمرانية المصرية، وما يتم تنفيذه من مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة.

واستعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فيديو يبين حجم الإنجاز بالعلمين الجديدة، والفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة حالياً فى مختلف المجالات، وعلى مستوى محافظات الجمهورية.

ومن جانبه، أكد وزير التجارة السعودي، أن ما يجري في مصر من مشروعات تنموية، يُعد نقلة غير عادية، مضيفاً: رأينا مصر بشكل جديد، وحماس كبير، وهذا شئ يدعو إلى الفرح، متوجها بالشكر للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على جهوده فى أعمال التنمية العمرانية فى مصر.

وأضاف وزير التجارة السعودي، أن هناك حراكا غير عادى فى عملية التنمية فى مصر، وهناك جدية وشفافية، ووضوح فى الرؤية، وجودة فى التنفيذ، وهذا النهج بث إحساسا بالتفاؤل لدى المستثمرين.

و أشار وزير التجارة السعودي ، الى أن قدم معه إلى مصر 35 من كبار المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين.

وأشار بندر بن محمد العامرى، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، إلى أن الإنجاز الذي رأيناه يتحقق في مصر بمختلف المجالات، خلال 5 سنوات، لم نره فى أى دولة أخرى



