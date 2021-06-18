مكافآت ضخمة.. وعود خيالية من محمود الخطيب للاعبي الأهلي قبل مواجهة الترجي

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في تونس، على تحفيز اللاعبين قبل مواجهة الترجي التونسي غدا التي تقام في السادسة مساءا بملعب رادس.



وقال محمود الخطيب للاعبين خلال تواجده في فندق الإقامة بتونس، أنه يتمنى أن يبذل كل لاعب قصارى جهده من أجل العودة بنتيجة إيجابية تحسم التأهل بنسبة كبيرة وأن هناك مكافآت ضخمة للاعبين في حال الوصول للمحطة النهائية بعيداً عن اللائحة الموضوعة من قبل المجلس والمعروفة لكل اللاعبين.

وأشار الخطيب، إلى أن بطولة دوري أبطال إفريقيا تعتبر أهم البطولات التي تشغل بال جميع الجماهير والفوز بها يحسب لهذا الجيل الذي حقق خمس بطولات هذا الموسم وبالتالي يجب أن يقاتل اللاعبون للعودة بنتيجة إيجابية بملعب رادس اليوم.

ويستعد النادي الإهلي لمواجهة الترجي التونسي فى دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا علي ملعب رادس غدا في تمام الساعة 6 مساءً.

وتأهل الأهلي إلى دور نصف نهائي بعد الفوز علي صن دوانز بثلاثة أهداف مقابل هدف مجموع اللقاءين.

وفي نفس السياق، تأهل الترجي التونسي الي نصف النهائي بعد تخطيه شباب بلوزداد بركلات الجزاء بنتيجة 3-2 بعد تعادل الفريقين بهدفين لكل منهما مجموع المباراتين.

ويقدم صدي البلد تاريخ المواجهات الإفريقية للفريقين:

تقابل الأهلي والترجي فى 20 مباراة فاز الأحمر فى 8 وتعادل فى 8 وفاز الغول التونسي فى 4 لقاءات فقط.

عام 1990 فى دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا:

فاز الترجي التونسي 4-2 علي الإهلي بركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين سلبيا فى الذهاب والعودة.

عام 2001 فى دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا:

تعادل الفريقين في نصف النهائي، سلبيا في مباراة الذهاب وفي الإياب تعادلا بهدف لكل فريق في تونس ليصعد الأهلي للمباراة النهائية.

عام 2007 فى دور المجموعات :

فاز الأهلي فى مباراة الذهاب 3-0 وخسر لقاء العودة بهدف نظيف .

عام 2010 في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا :

فاز الأهلي في مباراة الذهاب بهدفين لهدف، بينما خسر في مباراة الإياب بهدف دون رد.

عام 2011 فى دور المجموعات :

تجدد اللقاء للموسم الثاني علي التوالي بدور المجموعات، وخسر الأهلي المباراة الأولى بهدف دون رد، ثم تعادلا بهدف لكل فريق في المباراة الثانية.

عام 2012 نهائي دوري أبطال أفريقيا :

تعادل الفريقين فى المباراة الذهاب بهدف لكل منهما ، وفاز الأهلي فى مباراة الإياب بهدفين لهدف، وحسم الأهلي اللقب.

عام 2017 فى دور الـ8 :

انتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدفين لكل فريق، وفي مباراة الإياب فاز الأهلي بهدفين لهدف.

عام 2018 فى دور المجموعات والنهائي :

تعادل الفريقين سلبيا فى مباراة الذهاب والإياب التي كانت بدور المجموعات .

عندما تأهلا إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا فاز الأهلي فى مباراة الذهاب 3-1 ، وخسر النهائي علي ملعب رادس 3-0 ليتوج الترجي التونسي بطلا لـدوري أبطال أفريقيا.