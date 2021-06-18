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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إخراج أكفان

انتهاك حرمة الموتى.. التفاصيل الكاملة لواقعة نبش القبور في شبين الكوم

صدى البلد

سيطرت حالة من الرعب والهلع بين اهالي مدينه شبين الكوم بمحافظة المنوفية عقب قيام عاطل بنبش القبور.

بدأت الواقعة عندما قام أحد الأهالي ببث فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يظهر فيه عدد من الاكفان ملقاة أمام القبور بمنطقة مقابر شبين الكوم بالحي الغربي بالقرب من مسجد حسام الدين لتسود حالة من الجدل والغضب.

بدأ الأهالي في التوافد السريع علي مقابر شبين الكوم ليجدوا أكفانا قديمة ملقاة علي الأرض، ليسود الجدل وتختلف الروايات بين الأهالي، حيث يؤكد بعضهم وجود جثث ورفات خارج المقابر وآخرون يؤكدون أن المقابر مغلقة والجثث بداخلها.

واستمر توافد الأهالي وبدأوا في فتح المقابر للتأكد من وجود رفاة داخلها ليؤكد أحد الأهالي لموقع صدى البلد أن المقابر مغلقه كما هي والاكفان قديمه ملقاة علي الارض.

ضبط المتهم في واقعة نبش القبور:

فيما تواجدت قوات الشرطة عقب قيام الأهالي بالابلاغ عن العبث بالرفات والاكفان داخل مقابر شبين الكوم ليخرج مصدر أمني ويؤكد القبض علي المتهم بذلك واصفا إياه بأنه مختل عقليا وغير متزن ومريض نفسي.

كما ألقت قوات أمن المنوفية القبض علي التربي في واقعة نبش مقابر شبين الكوم واستخراج الأكفان أمام المقابر لمعرفة ملابسات الواقعة.

وتتوالي التحقيقات في الواقعة ، وكشف مصدر أمني بمديرية أمن المنوفية أن ما حدث بمقابر شبين الكوم لا يمت بصلة للنبش في الرفات والجثث داخل المقابر، موضحا أن الأهالي أكدوا أن المقابر مغلقة ولا يوجد فتح في أي مقبرة داخل مقابر شبين الكوم.

وأكد أن المتهم قام بإنزال أكفان قديمة كانت توجد أعلي المقابر كان يتم جمعها بواسطة " التربي" فوق المقابر في أجولة وقام المتهم بتفريغها أمام المقابر.

وأضاف أن المتهم مريض نفسيًا وأكد في التحقيقات أنه كان يبحث عن أعمال سحر ولم يقم باستخراج جثث من داخل المقابر.

فيما طالب العشرات من أهالي مدينة شبين الكوم بضرورة وجود حراسة علي المقابر أو سور كبير حولها يحميها من النبش.

ضبط المتهم وأكد مصدر أمني في تحقيقاته أن المتهم كان يبحث عن أعمال السحر عقب انتشارها في القبور منذ فترة.

وتكثف قوات الأمن من تحقيقاتها لبيان أسباب قيام المتهم بذلك وسط توافد العشرات من الأهالي علي المقابر للاطمئنان علي الرفات.

مقابر شبين الكوم اخبار محافظة المنوفية نبش القبور مدينة شبين الكوم محافظة المنوفية

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