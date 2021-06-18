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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ختام العرض المسرحي كابوس بـ ثقافة الإسماعيلية

العرض المسرحي كابوس
العرض المسرحي كابوس

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة د. أحمد عواض ختام ليالي العرض المسرحي "كابوس" على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، لفرقة التجارب النوعية، ضمن عروض الموسم المسرحى الذى تنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

حضر ختام الفعاليات لجنة التقييم المكونة من د. حمدى عطية، د. أحمد خميس، الكاتب سعيد حجاج، إكرامي إسماعيل، ورئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، مدير عام فرع ثقافة الاسماعيلية  وسط حضور جماهيرى والإلتزام بالإجراءات الإحتزاية . 

العرض تأليف ميشيل منير، ملابس منة أحمد، أشعار أحمد عطا، تأليف موسيقي رائف يوسف، استعراضات شريف مبارك، مساعدين الإخراج يحيي ياسر، عبد الرحمن شوقي، مخرج مساعد ابراهيم عبد السلام، اضاءة محمد سالم، ديكور محمد علي إخراج إسلام تمام، بطولة زياد عباس، منه مجدى، أحمد ياسر، عبد الرحمن عيسي، هبه عمر، محمود محمد، عبد الرحمن مجدى، احمد ضياء، محمد اسماعيل، عبد الرحمن محمود، أحمد محمود، عبد الرحمن خالد، أكرم عطوة، أحمد محمد، محمد نصر.

تدور أحداثه حول مجموعة من الشباب تحاول الخروج من المدينة التي يوجد بها بائع الوهم الذى يوهم الناس دايما بالخروج منها عن طريق تغمية عيون سكانها ومنهم المعتوة ومساعدة بائع الوهم.

الهيئة العامة لقصور الثقافة ثقافة الاسماعيليه العرض المسرحي كابوس عروض مسرحية فعاليات ثقافية وفنية

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