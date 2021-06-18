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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار النجوم

ألم لا يشعر به إلا من عاش فيه.. مروة ناجي تحيي ذكرى رحيل أمها

مروة ناجي
مروة ناجي

نشرت الفنانة مروة ناجي، صورة لوالدتها الراحلة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لتحيي الذكرى الثانية لرحيل أمها. 

وكتبت مروة ناجي، في تعليقها على صورة أمها: «اليوم تمر سنتين على ذكرى رحيل أمى  ١٨/٦/٢٠١٩ .. وسيبقى فراق الأم ألم لا يشعر به إلا من عاش فيه، وغصة قلب لا تموت حتى نلتقى.. اللهم إنى اشتقت لروح لن تعود، فاجعلها يالله فى جنات النعيم واجعلنى من البارين لها بعد موتها، واجعل مستقرها في الفردوس الأعلى والمسلمين أجمعين». 

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احتفاء بـ ندوتها في الموقع..مروة ناجي: شكرا جزيلا "صدى البلد" على تكريمي|صور

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مروة ناجي تبدع في غناء لعبة الأيام وأغاني مسرحية ألمظ وسي عبده.. فيديو

مروة ناجي في ضيافة صدى البلد

من جهة أخرى، حلت مروة ناجي ضيفة على موقع صدى البلد وحرصت على أن تغني مجوعة من الأغاني الشهيرة منها أغنية "لعبة الأيام" للفنانة وردة، بالإضافة إلى أغانيها التي قدمتها في مسرحية "ألمظ وسي عبده".

وكشفت مروة ناجي عن كيفية تطبيق الإجراءات الإحترازية داخل مسرحية ألمظ وسي عبده.

وقالت خلال حلولها ضيفة على موقع صدى البلد: "المخرج مازن الغرباوي كان صارم في تلك النقطة، ولايتواجد أحد داخل المسرح إذا لم يكن له دور، إلى جانب أن الفنانة الكبيرة سميحة أيوب كانت في غرفة لوحدها تماما، ولا يدخل لها سوى طاقم الإخراج الذي يعمل معها".

وكانت قد أعربت المطربة مروة ناجي عن سعادتها الكبيرة بنجاح مسرحية ألمظ وسي عبده، وقالت خلال خلولها صيفة على موقع صدى البلد، ان هناك عرض موسم ثان من المسرحية خلال الفترة المقبلة.

وكشفت عن تفاصيل اصعب مشاهدها وقالت": ان موت المظ بالمسرحية اثر بها جدا وبكت كثيرا بسبب هذا المشهد، حتى عند قراءة السيناريو.

وحل المخرج مازن الغرباوي والمطربة مروة ناجي ضيوفا على موقع صدى البلد، واحتفلا بنجاح مسرحية ألمظ وسي عبده، التي عرضت مؤخرا على مسرح البالون.

وتحدثا خلال الندوة عن كواليس العمل، والصعوبات التي قابلتهما، وكيف تم التحضير للمسرحية، والاغاني التي قدموها في العمل، كما كشف كل منهم عن جديدهم في الفترة المقبلة.

واحتفلت أسرة المسرحية بعيد ميلاد مروة ناجي، بعد انتهاء العرض، وسط الجمهور، الذي شاركها فرحة العيد أيضا.

يتناول العمل السيرة الذاتية لـ ألمظ وعبده الحامولي، وذلك من خلال تسليط الضوء على تاريخهما الفني والغنائي، الذي كان بمثابة أيقونة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

ألمظ وسي عبده" تأليف وأشعار د. مصطفى سليم، تصميم ديكور ومناظر محمد هاشم، تصميم أزياء مروة عودة،تأليف موسيقى أحمد مصطفى،تصميم استعراضات سالي أحمد، جرافيك و مابينج محمد المأموني، تصميم إضاءة عز حلمي، تنسيق مناظر سماح نبيل ، تصميم دعاية مصطفي عوض، ماكير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر، مخرجان منفذان كريم محروس و نور السيد، إخراج مازن الغرباوى.

"ألمظ وسي عبده" إنتاج وزارة الثقافة المصرية تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده.

مروة ناجي الفنانة مروة ناجي المطربة مروة ناجي والدة مروة ناجي الفنانة ذكرى أمها

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