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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بندر العامري:3 شركات سعودية جاهزة لـ ضخ 3 مليارات دولار للاستثمار بمصر|فيديو

رئيس مجلس الأعمال
رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، بندر بن محمد العامري

قال رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، بندر بن محمد العامري، إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وجه بـ الاستثمار فى مصر.

وأضاف العامري خلال حواره مع برنامج “البوصلة”، المذاع عبر قناة “صدى البلد 2”، تقديم الإعلامية، منال السعيد:" بمجرد حل التحديات أمام المستثمر السعودي في مصر سيتم التوسع فى الاستثمار وضخ مليارات الدولارات".


وأكد رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، بندر بن محمد العامري، قائلا:" 3 شركات تحدثت مع الدكتور مصطفى مدبولى للاستثمار بمصر وجاهزة لضخ 3 مليارات دولار، و خلال الـ5 سنوات القادمة سيتم مضاعفة الاستثمارات فى كافة المجالات".

والتقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبى، وزير التجارة السعودي، وبندر بن محمد العامرى، رئيس مجلس الأعمال السعودى المصرى، وعدداً من المستثمرين السعوديين، لبحث فرص التعاون المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية المُتاحة بالمشروعات المختلفة فى مصر، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ،التجربة العمرانية المصرية، وما يتم تنفيذه من مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة.

واستعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فيديو يبين حجم الإنجاز بالعلمين الجديدة، والفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة حالياً فى مختلف المجالات، وعلى مستوى محافظات الجمهورية.

ومن جانبه، أكد وزير التجارة السعودي، أن ما يجري في مصر من مشروعات تنموية، يُعد نقلة غير عادية، مضيفاً: رأينا مصر بشكل جديد، وحماس كبير، وهذا شيء يدعو إلى الفرح، متوجها بالشكر للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على جهوده فى أعمال التنمية العمرانية فى مصر.

وأضاف وزير التجارة السعودي، أن هناك حراكا غير عادى فى عملية التنمية فى مصر، وهناك جدية وشفافية، ووضوح فى الرؤية، وجودة فى التنفيذ، وهذا النهج بث إحساسا بالتفاؤل لدى المستثمرين.

و أشار وزير التجارة السعودي ، الى أن قدم معه إلى مصر 35 من كبار المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين.

وأشار بندر بن محمد العامرى، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصرى، إلى أن الإنجاز الذي رأيناه يتحقق في مصر بمختلف المجالات، خلال 5 سنوات، لم نره فى أى دولة أخرى
 

الاستثمار فى مصر محمد بن سلمان مجلس الأعمال السعودي المصري مصطفى مدبولي

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