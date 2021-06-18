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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشوط الأول .. التشيك تتقدم على كرواتيا بهدف نظيف في يورو 2020

باتريك شيك مهاجم
باتريك شيك مهاجم التشيك

تقدم منتخب التشيك على نظيره الكرواتي بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”.

منتخب التشيك تحصل على ضربة جزاء في الدقيقة 35 بعد ضرب لوفرين مدافع كرواتيا لـ باتريك شيك بالكوع، ليسجلها شيك بنفسه، معلنًا عن هدف التقدم للتشيك، ورافعًا رصيده من الأهداف لـ 3 أهداف، ليتصدر ترتيب هدافي اليورو.

وكاد ريبيتش أن يسجل هدف التعادل لمنتخب كرواتيا في الدقيقة 39، عندما تلقى تمريرة طولية لينفرد بحارس مرمى التشيك، لكنه سدد الكرة خارج الشباك بغرابة، لينتهي النصف الأول بتأخر رفاق لوكا مودريتش بهدف نظيف.

تشكيل التشيك أمام كرواتيا في يورو 2020

جاء تشكيل التشيك أمام كرواتيا كالآتي:

حراسة المرمى: فاتسليك

خط الدفاع: كوفال - كالاس - سيلوستكا - بوريل

خط الوسط: توماس سوتشيك - هولش - يانكتو - داريدا - ماسوبست 

خط الهجوم: باتريك شيك

تشكيل كرواتيا أمام التشيك

جاء تشكيل كرواتيا أمام التشيك كالآتي:

في حراسة المرمى: ليفاكوفيتش 

خط الدفاع: فيرسالكو - ديجان لوفرين - فيدا- جفارديول

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش لوكا مودريتش بريكالو 

خط الهجوم: إيفان بيريسيتش - أنتي ريبيتش - كراماريتش 

ويحتل منتخب كرواتيا المركز الثالث في المجموعة برصيد صفر من النقاط، فيما تحتل جمهورية التشيك المركز الأول برصيد 3 نقاط.

يورو 2020 كرواتيا منتخب التشيك كأس الأمم الأوروبية التشيك

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