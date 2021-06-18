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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فاروق الباز: لا يوجد إثبات حقيقي أو علمي عن وجود كائنات فضائية.. فيديو

الدكتور فاروق الباز
الدكتور فاروق الباز

قال العالم الكبير الدكتور فاروق الباز، إنه لا يوجد أي إثبات حقيق أو علمي عن وجود كائنات فضائية، مؤكدا أن هناك منطقة “أريزونا" بأمريكا، كان يتم إجراء تجارب نووية بها تحت الأرض، وكانت محظورة كليا، وممنوع التواجد فيها.

فاروق الباز عن تعويم السفينة الجانحة : القادة تركوا المتخصصين يعملون بشكل صحيح دون تدخل

وأضاف الباز خلال تصريحات له لبرنامج “الجمعة في مصر” عبر فضائية “ام بي سي مصر” أنه تم رؤية بعض الصور لأشياء غريبة، والبعض يفسرها بطريقته. 

وأكد "الباز" أن الشيء المهم الذى قام به القادة، وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ هو جعل المتخصصين يعملون بشكل صحيح دون التدخل من جانب أحد في عملهم.

 وأوضح "الباز " أن ما قاله الرئيس السيسي فيما يخص توسيع الأرض، وزيادة الانتاج الزراعى؛ هو أمر جيد، ولكن هناك اختلاف فى الرأى حول كيفية تنفيذه، مضيفاً أنه تحدث من قبل عن ممر التنمية من جنوب أسوان إلى البحر المتوسط؛ وذلك لإعطاء الفرص للشباب، والتوسع فى العديد من الأنشطة ،مثل الزراعة والصناعة.

ونوه بأن المستفيد من تلك التنمية فى البداية، هم أصحاب الشركات، لافتًا إلى ضرورة رفع مستوى المعيشة، والإنتاج فى الدولة.

وأشار إلى أن طريق سفاجا- القصير، لا يمكن إدخاله ضمن ممر التنمية، وذلك لأنه محاط بجبال من الاتجاهين، ولعدم وجود سكان به، منوها بأن أهميته تكمن فقط فى النقل ما بين النيل والبحر الأحمر، وليس للتنمية.

وأضاف أن الصحراء لم تأخذ القدر الكافي من العلم الجيولوجي على الإطلاق، والسبب فى ذلك صعوبة التحرك فيها.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الزراعة السيسي فاروق الباز الصناعة البحر المتوسط

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