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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد ارتباط طليقها.. كيم كارداشيان تعلن: سأكمل دراسة الحقوق

كيم كارداشيان
كيم كارداشيان

رغم رسوبها مرتين في اختبارات كلية الحقوق، في وقت سابق، إلا أن نجمة تليفزيون الواقع، كيم كارداشيان، اتخذت قرارها باستكمال الدراسة الجامعية؛ بعدما أعلن طليقها المطرب كاني ويست، ارتباطه بعارضة أزياء.

 

ووفقا لموقع "ياهو نيوز" الإخباري، أوضحت كيم أنها ستكمل دراستها؛ لتصبح محامية، ولكنها لن تتوقف عن الظهور بإطلالات مثيرة، وكذلك لن تتوقف عن نشر صورها المثيرة، وقالت: "حين أصبح محامية؛ هذا الامر لن يؤثر على وجودي على وسائل التواصل الاجتماعي ومسيرتي المهنية".

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وتابعت، خلال مقابلة، الخميس: "لقد فكرت كثيرا في هذا الأمر، ولكن يمكنني أن أفعل كل شئ".

ويأتي قرارها باستكمال الدراسة، غريبا؛ بسبب إكمالها عامها الأربعين، وقالت: "أنا في الأربعين من عمري، ولكني في أفضل شكل في حياتي، ما زلت جذابة ومثيرة، وأريد أن أنشر صوري بالبكيني وأنا أدرس".

وواصلت سيدة الأعمال والأم لأربعة أطفال، حديثها ،وقالت إنها تشعر أن استكمال الدراسة؛ سيجعلها تشعر بنوع من التمكين في المجتمع، وبدوره سيخدم أطفالها في المستقبل، وتابعت: "لا أريد أن أحرج أطفالي أو أجعلهم يشعرون بطريقة ما إذا كانوا في المدرسة الثانوية أنني غير حاصلة على شهادة عليا".

أما بالنسبة للصور التي اعتادت على نشرها مثل إخوتها، أضافت شقيقتها كلوي كارداشيان ، "أعتقد أننا نفعل ما نشعر بالراحة تجاهه، وهناك الكثير من الأشياء التي قد يفعلها البعض ولا أشعر بالراحة في عرضها، ولكن عندما يتعلق الأمر بنا كإخوات أعتقد أننا ندعم بعضنا البعض فيما نفعله".

وسبق أن أعلنت "كيم" قراراها باستكمال الدراسة بعد نشرها صورة مثيرة من إجازة أخيرة قضتها برفقة شقيقاتها، وعلقت عليها: “سأرسل لكم صورًا في بعض الأحيان.. يا رفاق، هل هذا كثير جدًا؟”.
وصرحت كيم في وقت سابق، بأنها رغم انفصالها عن كاني؛ إلا أنها ستظل من أشد معجبيه.

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