مصر تحصد ذهبية وفضية وبرونزية ببطولة العالم للسباحة بالزعانف في إيطاليا

اقتنصت السباحة ندى مجدي أبو مسلم، المركز الثاني، والتتويج بالميدالية الفضية فى سباق 800 متر سباحة بالزعانف المونو، وفازت زميلتها جميلة علي صابر بالمركز الرابع فى ختام بطولة العالم للسباحة بالزعانف للناشئين المقامة في إيطاليا، وبذلك حققت البطلة ندى مجدي أبو مسلم ثلاث ميداليات فضية بالبطولة.

ونجح السباح أحمد إيهاب في الحصول علي ذهبية سباق 200 متر زعانف مزدوجة بعد منافسة شرسة مع أبطال العالم .

وفازت السباحة جميلة علي صابر بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات 1500 متر للسباحة بالزعانف المونو.

وحققت مصر ثلاث ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية خلال منافسات البطولة التي أقيمت على مدار الأيام الماضية بمدينة ليليانو الإيطالية.

وضمت بعثة منتخبنا المصري العميد حسام الغزالي رئيس البعثة والكابتن محمد يحيي زكريا مدرب والسباحين أحمد إيهاب - أحمد تامر - زياد أحمد.

والسباحات: ندى أبو مسلم - جميلة علي صابر - جودى الماس ويرافق البعثة على نفقته الخاصة سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والانقاذ.

ومن جانبه أعرب سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والانقاذ عن سعادته الغامرة بهذا الإنجاز التاريخى مشيداً بأبطال وبطلات مصر في الوقوف على منصات التتويج وسط أبطال العالم ورفع علم مصر.

وأعلن الشاذلي بأنه يهدي هذا الإنجاز للرئيس عبد الفتاح السيسي لتوجيهاته الدائمة للاهتمام بالرياضة والرياضيين والأبطال الذين يرفعون اسم مصر عاليا خلال البطولات القارية والعالمية.

وأشار رئيس الغوص والإنقاذ إلى أنه يهدي هذا الإنجاز للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وكل القائمين على العمل داخل الوزارة وكل المهتمين بالأبطال من أجل رفعة الوطن.