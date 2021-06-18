إسبانيا تلغي "إلزامية" ارتداء الكمامات في الأماكن العامة

أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أن إسبانيا ستبدأ قريبا في تخفيف القواعد المتعلقة بارتداء الكمامات الطبية الواقية من فيروس كورونا، ابتداء من الـ 26 من يونيو الجاري، حيث تشهد البلاد انخفاضا في أعداد الإصابات.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن سانشيز قوله إن مجلس الوزراء سيجتمع في الـ 24 من الشهر الجاري لإقرار رفع إلزامية ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة اعتباراً من الـ 26 من الشهر ذاته”.

ومثل العديد من جيرانها الأوروبيين شهدت إسبانيا انخفاضاً في الإصابات بفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة ما سمح لها برفع العديد من القيود وإعادة فتح بعض نواحي الحياة العامة على الرغم من استمرار المخاوف بشأن انتشار متغير دلتا.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات في إسبانيا ثلاثة ملايين و753 ألفاً و882 إصابة فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 80634 وفاة.

وفى سياق آخر، حذر الدكتور تادروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، من أن التراخي في تدابير الصحة العامة،و عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي وما يشهده العالم من عدم إنصاف توزيع اللقاحات المنتجة أعطى الفرصة لفيروس كورونا للتغير والتحور.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية -في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة في جنيف اليوم الجمعة- إن العديد من مناطق العالم تواجه تحديات كبيرة وبوجه خاص أمريكا اللاتينية وإفريقيا التي تشهد زيادة في إعداد حالات الإصابة بالفيروس وحالات الوفيات، ولفت إلى أن إفريقيا شهدت زيادة بنسبة 52% في عدد حالات الإصابة في الأسبوع الماضي فقط.