عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسبانيا تلغي "إلزامية" ارتداء الكمامات في الأماكن العامة

إسبانيا تقرر إلغاء
إسبانيا تقرر إلغاء إلزامية ارتداء الأقنعة

أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أن إسبانيا ستبدأ قريبا في تخفيف القواعد المتعلقة بارتداء الكمامات الطبية الواقية من فيروس كورونا، ابتداء من الـ 26 من يونيو الجاري، حيث تشهد البلاد انخفاضا في أعداد الإصابات.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن سانشيز قوله إن مجلس الوزراء سيجتمع في الـ 24 من الشهر الجاري لإقرار رفع إلزامية ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة اعتباراً من الـ 26 من الشهر ذاته”.

ومثل العديد من جيرانها الأوروبيين شهدت إسبانيا انخفاضاً في الإصابات بفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة ما سمح لها برفع العديد من القيود وإعادة فتح بعض نواحي الحياة العامة على الرغم من استمرار المخاوف بشأن انتشار متغير دلتا.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات في إسبانيا ثلاثة ملايين و753 ألفاً و882 إصابة فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 80634 وفاة.

وفى سياق آخر، حذر الدكتور تادروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، من أن التراخي في تدابير الصحة العامة،و عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي وما يشهده العالم من عدم إنصاف توزيع اللقاحات المنتجة أعطى الفرصة لفيروس كورونا للتغير والتحور.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية -في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة في جنيف اليوم الجمعة- إن العديد من مناطق العالم تواجه تحديات كبيرة وبوجه خاص أمريكا اللاتينية وإفريقيا التي تشهد زيادة في إعداد حالات الإصابة بالفيروس وحالات الوفيات، ولفت إلى أن إفريقيا شهدت زيادة بنسبة 52% في عدد حالات الإصابة في الأسبوع الماضي فقط.

اسبانيا ارتداء الاقنعة الأماكن العامة التباعد الاجتماعي الكمامات الطبية الالتزام بالتباعد الاجتماعي كورونا

ترشيحاتنا

أرقام صادمة.. الأردن يعود لتسجيل 3000 إصابة يومية بكورونا

لا نعرف سوى لغة الفوز.. الشناوي: جاهزون لمباراة الترجي غدًا

2% على الأقل.. فاروق الباز يحدد ميزانية البحث العلمي.. فيديو

بسبب قطة.. وزيرة الثقافة تحيل مسئولين بـ دار الأوبرا للتحقيق |تفاصيل

المتحف القومي للحضارة يستقبل نائبة وزيرة الثقافة الروسية

الرئيس التونسي: هناك من يريد تحطيم الدولة وضرب مؤسساتها من الداخل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 آخر العام برقم الجلوس بالمحافظات

السعودية .. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن دخول المملكة

برقم الجلوس.. روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

قرار سعودي عاجل بحق الأطفال في المملكة

إحالة مجدي راسخ للجنايات بتهمة الاستيلاء على مليار جنيه أموال مستهلكي الغاز

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة نهاية العام برقم الجلوس

مصدر أمني يكشف معلومة مفاجئة في حادث نبش المقابر بـ شبين الكوم

شركة مياه الجيزة تعلن حاجتها لشغل وظائف 2021.. تفاصيل وشروط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوات حل امتحانات الثانوية العامة 2021 على البابل شيت .. صور

طريقة عمل كالزوني فاهيتا اللحم.. خطوة بخطوة

رئيس الوزراء يؤكد استعداد مصر لوضع خبراتها لخدمة أفريقيا.. صور

السيسي لوزراء الإعلام العرب: الانتصار دائما لدولة المؤسسات

فيديو

فيديوجراف | صفحات مزيفة .. إدارة الفيسبوك تتخذ إجراءً صارمًا تجاه إثيوبيا

يا شحاتة .. تفاصيل إهانة محمد رمضان للفنانة سميرة عبدالعزيز

فيديوجراف| خناقة .. بوسي شلبي تضع ياسمين عبد العزيز في موقف محرج

فيديوجراف| الهند تسجل أول إصابة.. معلومات مهمة عن داء الفطر الأخضر

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ماهية الرياضة وأهميتها في المجتمع

خالد الشناوي يكتب: دعاة على أبواب جهنم

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «1»

أحمد الغنام يكتب: خيانة الأوطان والسعي خلف الأوهام

د. محمد داود يكتب: إمام الدعاة.. العظمة لا تتأتي من فراغ

سارة مجدي تكتب: السعادة المعدية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

«واشنطن بكين بوتين».. الطريق إلى حرب باردة جديدة؟

محمد ناجى زاهى

«البناء والتعمير».. الطريق للمستقبل المشرق

شريف سمير

«على بابا».. فى أماكن أخرى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (1)

المستشار سُليمان عبدالغفار

الإصْلاح الحَقيقي.. والتَحْديث على النَمَطِ الغَرْبي

إلهام أبو الفتح

سقنن رع الذي تتابعه ألمانيا!

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

اﻟﻤﺰﻳﺪ