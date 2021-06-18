نائب وزير السياحة والآثار يستقبل أولى رحلات إير كندا

شاركت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، في استقبال أول رحلة طيران مباشرة تطلقها شركة "إير كندا" قادمة من مدينة مونتريال إلى القاهرة وذلك في إطار قيام الشركة بتسيير رحلات جديدة مباشرة بين مونتريال والقاهرة بدءاً من يونيو الجارى بمعدل ثلاث رحلات أسبوعية.

وحضر مراسم الاستقبال قيادات شركة ميناء القاهرة الجوي وممثلون عن السفارة الكندية بالقاهرة ومسئولو مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمطار القاهرة الدولى.

وقد ألقت نائب الوزير كلمة بهذه المناسبة أكدت فيها أن الوزارة تثمن تعزيز العلاقات بين مصر والدول الأخرى لما لذلك من تأثير إيجابى مباشر على زيادة حركة السياحة الوافدة.

وأضافت نائب الوزير أنه من المتوقع أن يسهم خط الطيران الجديد في زيادة الأعداد القادمة من كندا إلى مصر سواء للسياحة أو الاستثمار من خلال هذا الخط المباشر، وهو ما سوف يسهم بدوره في زيادة السائحين الوافدين من هذه الأسواق البعيدة.

تطعيم العاملين

كما أوضحت غادة شلبى في كلمتها المقومات السياحية الفريدة التي يتميز بها المقصد المصرى وأكدت على إجراءات السلامة الصحية التي تتخذها مصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد وأن الوزارة تتابع عن كثب عمليات تطعيم العاملين بقطاع السياحة باللقاحات المضادة للفيروس حتى يتسنى الانتهاء منها في أقرب وقت إلى جانب متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بكافة المقاصد والمنشآت السياحية المصرية بما يكفل الحفاظ على سلامة العاملين بالقطاع والمواطنين والسائحين.