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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الأهلي والترجي.. بيكهام يشارك في جانب من المران بتونس

صدى البلد

شارك أحمد رمضان بيكهام، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في جانب من التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم على ملعب حمادي العقربي باستاد رادس، استعدادا لمباراة الذهاب في الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي غدا السبت.

واستكمل بيكهام فقرات المران منفردا تحت إشراف إخصائي التأهيل بالفريق، حيث يعاني من إجهاد خفيف في الضامة، وخضع لاختبار طبي قبل انطلاق المران، وفضل الجهاز الطبي أن يستكمل اللاعب المران منفردا تحت إشراف إخصائي التأهيل.

ويواجه الأهلي فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا في السادسة مساء غد السبت على استاد حمادي العقربي بمدينة رادس، ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية، لتسهيل مهمته في مباراة الإياب المقرر إقامتها بالقاهرة يوم 26 يونيو الجاري.

وحرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في تونس، على تحفيز اللاعبين قبل مواجهة الترجي التونسي غدا التي تقام في السادسة مساءا بملعب رادس.

وقال محمود الخطيب للاعبين خلال تواجده في فندق الإقامة بتونس، أنه يتمنى أن يبذل كل لاعب قصارى جهده من أجل العودة بنتيجة إيجابية تحسم التأهل بنسبة كبيرة وأن هناك مكافآت ضخمة للاعبين في حال الوصول للمحطة النهائية بعيداً عن اللائحة الموضوعة من قبل المجلس والمعروفة لكل اللاعبين.

ويخوض الأهلي، مباراة الترجي التونسي، مرتديا الزي الأزرق، وفقا لما أسفر عنه الاجتماع الفني للمباراة، الذي أقيم اليوم الجمعة، بحضور سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبد العزيز، إداري الفريق.

وعُقد الاجتماع الفني في فندق الترجي بحضور وفد الفريق التونسي، ومراقب المباراة وحكم ومنسق المباراة ومسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف». 

وشهد الاجتماع الفني للمباراة الاتفاق على الأمور التنسيقية والتنظيمية، ومن بينها زي الفريقين في مواجهة الغد، وموعد وصولهما إلى ملعب المباراة، حيث تم الاتفاق عن ارتداء الأهلي للزي الأزرق بالكامل، فيما يرتدي الترجي زيه التقليدي. 

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل تونس في مدينة رادس؛ بهدف تسهيل مهمته خلال مباراة العودة المقرر إقامتها بالقاهرة  في السادس والعشرين من الشهر الجاري، ومواصلة مسيرة الدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا، وتحقيق النجمة العاشرة.

أحمد رمضان بيكهام حمادي العقربي باستاد رادس الترجي التونسي دوري ابطال افريقيا الأهلى

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