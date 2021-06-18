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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فاروق الباز : تخوفات البعض من تلقي لقاح كورونا ليست في محلها..فيديو

الدكتور فاروق الباز
الدكتور فاروق الباز

قال العالم الكبير الدكتور فاروق الباز،  أن حكومات العالم ،  لم تكن تعلم كيفية التعامل  مع كورونا في البداية ، مما جعل التفكير لتصنيع اللقاحات لمواجهة الوباء ضرورة .

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وأضاف الباز خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الجمعة في مصر" عبر فضائية “ام بي سي مصر” أن الوضع الأن أصبح أفضل من أوقات سابقة بعد تصنيع اللقاحات.

 

وتابع العالم الكبير الدكتور فاروق الباز ،  أن اللقاح هام جدا ، مؤكدا أنه على الجميع الحصول عليه .

 

وأشار الباز إلى ان تخوفات البعض من تلقي لقاح كورونا ليست في محلها ، مؤكدا أن اللقاح هام وعلينا جميع أن نحصل عليه ، انا وعائلتى جميعا حصلنا على اللقاح. 

 

وفى سياق آخر أكد الباز إن طريق سفاجا القصير لا يمكن إدخاله ضمن ممر التنمية، و ذلك لأنه محاط بجبال من الاتجاهين، ولعدم وجود سكان به، منوها بأن أهميته تكمن فقط فى النقل ما بين النيل و البحر الأحمر،و ليس للتنمية 

 

وأضاف أن الصحراء لم تأخذ القدر الكافى من العلم الجيولوجي على الإطلاق، و السبب فى ذلك صعوبة التحرك فيها . و أوضح أن ما أطلقه من جائزتين احدهما لدعم الجيولوجيين فى دراسة الصحراء،و الأخرى لمساعدة الشباب فى عمل ماجستير ـ مشيرًا إلى ما وراء إطلاق الإمارات العربية المتحدة لرحلة الأمل هو شغفهم لمعرفة سبب اختفاء الأكسجين من الغلاف الجوى للمريخ، وأهمية ذلك في مساعدته لنا فى المستقبل. 

 

وأكد "الباز " أن هناك احتمالا لاستخدام المركبات المختلفة للقمر على الأرض لكى تساعدنا اقتصاديا، مشيرا إلى أن هناك نسبة كبيرة من التيتانيوم،وهو من اغلى معادن الأرض التى يتم استخدامها فى عدة أشياء.

 

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