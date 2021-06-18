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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس التونسي: هناك من يريد تحطيم الدولة وضرب مؤسساتها من الداخل

الرئيس التونسي قيس
الرئيس التونسي قيس سعيد

قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه ليس مستعدًا للحوار مع من نهب مقدرات الشعب، محذرًا من أن هناك من يريد تحطيم الدولة وضرب مؤسساتها من الداخل.

وأضاف الرئيس التونسي، في كلمة له "لا أقبل عقد صفقات مع أحد تحت جنح الظلام".

ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية عمالية في البلاد، أمس الخميس، لحوار وطني لا يشارك فيه الرئيس قيس سعيد.

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وحسب وسائل إعلام تونسية، وجه اتحاد الشغل لعقد حوار وطني دون مشاركة الرئيس قيس سعيد؛ باعتباره أبدى رفضه لمبادرة الاتحاد.

واعتبر الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي، أن تصريحات قيس سعيد حول الحوار الوطني الذي نظمته المنظمات الوطنية، غير مقبولة ومرفوضة.

وأضاف أنه لا يمكن لأي كان التشكيك في الحوار الوطني الذي أنقذ البلاد من حمام دم قائلا ''عفوا سيدي الرئيس لقد اخطأت المرمى".

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد دعا إلى حوار وطني يقود إلى الاتفاق على نظام سياسي جديد وتعديل دستور 2014، الذي قال إنه «كله أقفال»، وذلك في مسعى لحل الأزمة السياسية الحادة في البلاد.

وأكد موقفه الرافض للحوار على غرار ما حدث سابقًا، داعيا إلى إدخال إصلاحات سياسية لحل الأزمة.

تونس قيس سعيد الحكومة التونسية مؤسسات الدولة اخبار العالم

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