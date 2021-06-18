المتحف القومي للحضارة يستقبل نائبة وزيرة الثقافة الروسية

استقبل المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط نائبة وزيرة الثقافة الروسية أوليجا ليبيموفا والتى تفقدت مبنى الاستقبال وأقسام المتحف المختلفة وقاعتى العرض المركزى والمومياوات الملكية وما تحتويه من كنوز وقطع أثرية فريدة تؤرخ الحضارة المصرية فى أزهى عصورها .

وأعربت نائبة وزيرة الثقافة الروسية عن إعجابها الشديد بالمتحف وأسلوب العرض المتميز ، كما أشادت بطريقة عرض المومياوات الملكية .

وصرح الدكتور أحمد فاروق غنيم رئيس هيئة المتحف بأن أولجا قد أشادت بأن مصر بلد عظيم وعادت لمكانتها العالمية ليس باقتصادها الذى شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة الماضية ولكن أيضا بثقافتها وحضارتها التاريخية ، وأن مصر بلد الأمن والأمان.

أشهر المتاحف

تابعت حديثها قائلة نؤكد على ذلك وجود عدد كبير من السفراء والسائحين والشخصيات البارزة جاءوا لزيارة متحف الحضارة والذى يعد واحدا من أهم وأشهر المتاحف على مستوى العالم ، لافتة إلى الأهمية التاريخية والجغرافية للمتحف مما سيجعله من أهم الأمور والأعمال فى إطار التعاون المصرى الروسى لإستعادة السياحة الروسية.

وأكد الدكتور غنيم على ضرورة تحقيق ميزة الشمول والانتشار للمتحف القومي للحضارة المصرية وتعريف المجتمع الدولى والمحلي بمقومات المتحف ورسالته التثقيفية والتنويرية.