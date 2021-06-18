عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موسيماني: نحترم الترجي.. ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في تونس

صدى البلد

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، أنه يحترم فريق الترجي ومديره الفني، لكن الأهلي جاء إلى تونس من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، ومواصلة مشوار الدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا، لإسعاد جماهير النادي التي تعشق دائما المنافسة على الألقاب.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الترجي الذي عقد اليوم الجمعة: "نعلم جميعا أهمية هذه المباراة والجميع يعلم مدى قوة مواجهات الترجي والأهلي. وأهمية المباراة لا تتعلق فقط بالوصول إلى النهائي لكنها تخص تاريخ الناديين ومنافساتهما المستمرة دائما على البطولات".

وأضاف: "المباراة صعبة من الناحية الفنية، ونحن نكن كل احترام لفريق الترجي، وندرك خبراته وشعبيته في تونس، نحن نحترم كل منافسينا لأن التواضع شيء مهم جدا، وهذا ما نفعله دائما، لكننا نؤمن أن لدينا فرصا للفوز بالمباراة هنا، لاستكمال مشوار الدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا".

وأكد موسيماني أن الأهلي يمتلك خبرات كبيرة في البطولة الإفريقية أيضا، ويسعى دائما لحصد الألقاب، من أجل إسعاد جماهيره العريضة التي لا ترضى بغير ذلك.

وأكمل: "أنا أحترم المدير الفني للترجي، لكننا الأهلي ولدينا التزامات نحو الجمهور والتاريخ من أجل المنافسة دائماً على اللقب، نحن مثل الجنود أمام جماهيرنا نسعى دائما لإسعادهم بالألقاب والفوز بالمباريات. والفوز في الدور قبل النهائي بمجموع المباراتين  هو هدفنا".

وأشار موسيماني إلى أنه في لعبة كرة القدم هناك عدة احتمالات أهمها هو عدم استقبال أهداف والعمل على تسجيل أهداف في مرمى المنافس. وهذا ما نركز عليه الآن.

وأضاف: "نحن نجيد التعامل مع كل الاحتمالات على أي حال. ومسألة استقبال أهداف في شباكنا ليست معيارا للصعود أو التأهل، وأهم شيء في الموضوع هو تحقيق الهدف الذي نسعى إليه، مع صافرة نهاية مباراة الإياب بالقاهرة".

وقال موسيماني إن فريق الترجي استقبل أهدافا خلال مباراته خارج ملعبه مع بطل الجزائر في دور الثمانية، ومع ذلك نجح في التعويض على ملعبه وتأهل لنصف النهائي، لذا فدخول أهداف في مرماك لا يعني نهاية العالم.

وردا على سؤال حول مشاركة "أفشة " في مباراة الترجي غدا السبت، قال موسيماني: "إنه سيتم فحص اللاعب طبيا اليوم، لنعرف مدى قدرته على المشاركة بشكل كامل أو لا ولكني أتمنى مشاركته في المباراة كاملة. والأهم أننا نملك البدائل".

واختتم موسيماني حديثه مؤكدا أن كرة القدم لعبة احترافية والأهلي ناد كبير لا يقف على لاعب، وقد سبق أن لعب في ظل غيابات كثيرة بسبب الإصابات وكورونا وغيرها. ونجحنا في تحقيق الفوز في مباريات كثيرة، وهذا ما يسعى إليه الأهلي دائما في كل البطولات.

أخبار النادي الأهلي اليوم أخبار دوري أبطال إفريقيا دوري ابطال افريقيا نادي الترجي التونسي بيتسو موسيماني

ترشيحاتنا

أرقام صادمة.. الأردن يعود لتسجيل 3000 إصابة يومية بكورونا

لا نعرف سوى لغة الفوز.. الشناوي: جاهزون لمباراة الترجي غدًا

2% على الأقل.. فاروق الباز يحدد ميزانية البحث العلمي.. فيديو

بسبب قطة.. وزيرة الثقافة تحيل مسئولين بـ دار الأوبرا للتحقيق |تفاصيل

المتحف القومي للحضارة يستقبل نائبة وزيرة الثقافة الروسية

الرئيس التونسي: هناك من يريد تحطيم الدولة وضرب مؤسساتها من الداخل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 آخر العام برقم الجلوس بالمحافظات

السعودية .. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن دخول المملكة

برقم الجلوس.. روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

قرار سعودي عاجل بحق الأطفال في المملكة

إحالة مجدي راسخ للجنايات بتهمة الاستيلاء على مليار جنيه أموال مستهلكي الغاز

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة نهاية العام برقم الجلوس

مصدر أمني يكشف معلومة مفاجئة في حادث نبش المقابر بـ شبين الكوم

شركة مياه الجيزة تعلن حاجتها لشغل وظائف 2021.. تفاصيل وشروط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوات حل امتحانات الثانوية العامة 2021 على البابل شيت .. صور

طريقة عمل كالزوني فاهيتا اللحم.. خطوة بخطوة

رئيس الوزراء يؤكد استعداد مصر لوضع خبراتها لخدمة أفريقيا.. صور

السيسي لوزراء الإعلام العرب: الانتصار دائما لدولة المؤسسات

فيديو

فيديوجراف | صفحات مزيفة .. إدارة الفيسبوك تتخذ إجراءً صارمًا تجاه إثيوبيا

يا شحاتة .. تفاصيل إهانة محمد رمضان للفنانة سميرة عبدالعزيز

فيديوجراف| خناقة .. بوسي شلبي تضع ياسمين عبد العزيز في موقف محرج

فيديوجراف| الهند تسجل أول إصابة.. معلومات مهمة عن داء الفطر الأخضر

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ماهية الرياضة وأهميتها في المجتمع

خالد الشناوي يكتب: دعاة على أبواب جهنم

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «1»

أحمد الغنام يكتب: خيانة الأوطان والسعي خلف الأوهام

د. محمد داود يكتب: إمام الدعاة.. العظمة لا تتأتي من فراغ

سارة مجدي تكتب: السعادة المعدية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

«واشنطن بكين بوتين».. الطريق إلى حرب باردة جديدة؟

محمد ناجى زاهى

«البناء والتعمير».. الطريق للمستقبل المشرق

شريف سمير

«على بابا».. فى أماكن أخرى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (1)

المستشار سُليمان عبدالغفار

الإصْلاح الحَقيقي.. والتَحْديث على النَمَطِ الغَرْبي

إلهام أبو الفتح

سقنن رع الذي تتابعه ألمانيا!

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

اﻟﻤﺰﻳﺪ