فيديوجراف.. لغز مقابر شبين الكوم وكيف تعاملت أجهزة الأمن

بعد اكتشافهم عشرات الجثث والرفات والأكفان موضوعة أمام مقابر شبين الكوم؛ تملكت حالة من الذعر أهالي المدينة، عاصمة محافظة المنوفية.

لغز مقابر شبين الكوم

عشرات الأهالي توافدوا على مقابر شبين الكوم في المنوفية للاطمئنان على رفات ذويهم، واكتشفوا نبش القبور ، حيث وجدوا عددًا من المقابر مفتوحة، فأبلغوا الشرطة التي حضرت إلى مقر مقابر شبين الكوم .

واكتشفت الشرطة تراكم عشرات الأكفان والرفات أمام مقابر شبين الكوم في المنوفية ، ففرضت طوقا أمنيا حول المقابر، وتبين أن أعمال سحر بالقبور كان هو حل اللغز الذي حير الأهالي وأجهزة الشرطة، وكذلك التربي المسؤول عن مقابر شبين الكوم .

وسادت حالة من الذعر بين أهالي مدينة شبين الكوم عقب قيام أحد الأشخاص باستخراج عشرات الأكفان من مقابر مدينة شبين الكوم بحجة احتوائها على أعمال سحر بالقبور .

وانتقل الأهالي وسط حالة من الذعر حيث تبين وجود الأكفان أمام المقابر وسط حالة من الذعر فيما توافد العشرات من الأهالي للاطمئنان على المقابر حيث تبين أن عددا من المقابر مفتوحة.

سحر المقابر

وأكد مصدر أمني أنه لم يتم إخراج أي جثة وإنما قام بجمع الأكفان فقط بحجّة وجود أعمال سحر بالقبور.

فيما تكثف أجهزة الأمن من تحقيقاتها لبيان أسباب واقعة سحر المقابر، وسط توافد لعشرات الأهالي على مقابر شبين الكوم للاطمئنان على رفات ذويهم وأقاربهم .

وقبل واقعة سحر المقابر في المنوفية وقع العديد من مثل حادث مقابر شبين الكوم خلال الفترة الماضية، حيث عثر أهالي مدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا على أعمال سحر وشعوذة بالمقابر، أثناء قيامهم بحملة تنظيف حول المقابر وإزالة الحشائش، وقطع بعض الأشجار، فتبين نبش القبور وعُثر على أوراق غريبة مدفونة داخل تلك الأتربة والحشائش، مكتوبًا عليها كلامًا غير مفهوم وأحرف بها علامات غريبة بألوان مختلفة، فتم استخراجها على الفور وإحراقها.

وقال أحد الشباب المشاركين في الحملة: "عندما عثرنا على تلك الأعمال؛ تملكنا الذهول والدهشة، لأننا لم نتوقع أن نعثر على تلك الأشياء عند المقابر على الإطلاق، وأن عملية التنظيف مستمرة لإزالة واستخدام جميع أعمال السحر والشعوذة الموجودة بالمقابر ".

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