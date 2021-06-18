لطلاب الجامعات .. نصائح ومحظورات بامتحانات الترم الثاني

قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس أن الكلية تطبق عقوبات فورية على مخالفي الالتزام بالإجراءات الاحترازية ارتداء الكمامة الطبية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، لافتًا إلى تعاون الأمن الجامعي مع إدارة الكلية في التأكد من التزام الطلاب بتنفيذ الإجراءات الوقائية أثناء أداء الاختبارات.

وأشار عميد الكلية، إلى الالتزام بالتعقيم المستمر لكافة قاعات الكلية والكنترول للحفاظ على الطلاب، منوها أن الكلية تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب من تعقيم مستمر للجان بالإضافة إلي تقسيم الامتحانات على فترتين تحقيقا للتباعد الاجتماعى ويقسم الأسبوع بين الطلاب، حيث يتم عقد امتحانات طلاب الفرقة الثالثة والأولى أيام السبت والاثنين والأربعاء، امتحانات الفرقة الرابعة والثانية أيام الأحد والثلاثاء والخميس .

واعتمد الدكتور محمد المحظورات داخل لجان الامتحانات وهي كالآتي:

1_.يحظر دخول اللجنة بالمحمول أو أي أجهزة اتصال ومخالفة ذلك يعد قرينة على الغش والإخلال بنظام الامتحان

2_ لن يسمح بدخول الامتحان بدون ارتداء الكمامة

3_ لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بدون إثبات الشخصية .

4_ لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بعد مرور خمس عشرة دقيقة من بدء الوقت المحدد لموعد الامتحان

5_ يجب على كل طالب مراجعة أرقام الجلوس وتقسيم المجموعة الخاصة بتوقيت أدائه الامتحان

6_ لن يسمح بدخول اي كتب او مذكرات او أوراق ذات صلة بالامتحان

7_ يمنع التدخين داخل اللجان قطعيا