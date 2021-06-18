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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب الجامعات .. نصائح ومحظورات بامتحانات الترم الثاني

طلاب
طلاب

قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس  أن الكلية تطبق عقوبات فورية على مخالفي الالتزام بالإجراءات الاحترازية  ارتداء الكمامة الطبية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، لافتًا إلى تعاون الأمن الجامعي مع إدارة الكلية في التأكد من التزام الطلاب بتنفيذ الإجراءات الوقائية أثناء أداء الاختبارات.

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تطوير كامل للأسوار والأرصفة الخارجية لجامعة عين شمس

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عرض ختامي لطلاب عين شمس في المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية..غدا

وأشار عميد الكلية، إلى الالتزام بالتعقيم المستمر لكافة قاعات الكلية والكنترول للحفاظ على الطلاب، منوها أن الكلية تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب من تعقيم مستمر للجان بالإضافة إلي تقسيم  الامتحانات على فترتين تحقيقا للتباعد الاجتماعى ويقسم الأسبوع بين الطلاب، حيث يتم عقد امتحانات طلاب الفرقة الثالثة والأولى أيام السبت والاثنين والأربعاء،  امتحانات الفرقة الرابعة والثانية أيام الأحد والثلاثاء والخميس .

واعتمد الدكتور محمد  المحظورات داخل لجان الامتحانات وهي كالآتي:

 

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"اصنع الفرق ونبذ الإساءة".. حملة ضد التنمر المدرسي بكلية الدراسات العليا في جامعة عين شمس

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أبرز جراحي العظام بالعالم.. يستعرض الجديد في جراحات مناظير العمود الفقري في الدورة العالمية بجنوب إفريقيا

 

1_.يحظر دخول اللجنة بالمحمول أو أي أجهزة اتصال ومخالفة ذلك يعد قرينة على الغش والإخلال بنظام الامتحان 
2_ لن يسمح بدخول الامتحان بدون ارتداء الكمامة 
3_ لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بدون إثبات الشخصية .
4_ لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بعد مرور خمس عشرة دقيقة من بدء الوقت المحدد لموعد الامتحان 
5_ يجب على كل طالب مراجعة أرقام الجلوس وتقسيم المجموعة الخاصة بتوقيت أدائه الامتحان 
6_ لن يسمح بدخول اي كتب او مذكرات او أوراق ذات صلة بالامتحان 
7_ يمنع التدخين داخل اللجان قطعيا 

الإجراءات الاحترازية ارتداء الكمامة جامعة عين شمس كلية العلوم التباعد الاجتماعي الاجراءات الوقائية طلاب الجامعات

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