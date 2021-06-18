عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بإطلالة ناعمة.. علا الفارس تبرز أناقتها بجانب سيارة فارهة

علا الفارس
علا الفارس

نشرت الإعلامية الأردنية علا الفارس، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة ناعمة وبسيطة بجانب سيارة فارهة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن إعجابهم بها في التعليقات.


تفاصيل إطلالة علا الفارس

 

ارتدت علا الفارس قميصا باللون الأسود من الحرير بأكمام طويلة، وعليه بنطال واسع باللون الاسود، واختارت حذاء باللون الأسود ايضا، ليتناسب مع تفاصيل إطلالتها ويبرز من أناقتها.


وتركت  علا الفارس خصلات شعرها السوداء منسدلة عبر كتفيها وظهرها في تسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
 

سلمى الشيمي تبرز أنوثتها بأجرأ إطلالة.. شاهد

بـ إطلالة جديدة.. ندى موسى تتألق فى أحدث ظهور | شاهد


واكتفت علا الفارس، بوضع اللون الكشميري الناعم كأحمر شفاه، مع وضع الماسكرا والآي شادو الناعم والآي لاينر ؛ لتبرز جمال عينيها.
 

ولم تتكلف علا الفارس  في ارتداء الأكسسوارات، حيث اكتفت بإختيار اساور وساعة يد باللون الذهبي وقرطين ناعمين باللون الفضي، وهو ما أعطاها إطلالة مميزة وناعمة.
 

حياة علا الفارس

 

وتنحدر علا الفارس من عائلة انخرطت في العمل السياسي، جدها هو «عبد الرؤوف الفارس» عضو البرلمان الأردني في الفترة من 1954 حتى وفاته عام 1984 وممثل الأردن في مجلس الاتحاد العربي، ووالدها «تحسين الفارس»، كان نائبا في البرلمان الأردني التاسع، والذي مدد بإرادة ملكية، ليكون البرلمان العاشر، وقد توفي وهي في سن الـ13، وقامت والدتها بتربيتها مع أشقائها الذكور السبعة.


وتخرجت الإعلامية الأردنية في الثانوية العامة وهي بعمر السادسة عشرة، والتحقت بعدها بكلية الحقوق وأنهت دراستها الجامعية بعمر التاسعة عشرة من جامعة عمان الأهلية.
 

مسيرة علا الفارس العملية

 

بدأت علا الفارس مسيرتها الإعلامية في عمر مبكر؛ حيث تعد أصغر مراسلة في الشرق الأوسط بعمر السابعة عشرة بحسب مجلة "أوك" البريطانية، وبدأت كمراسلة أخبار لقناة العربية من الأردن لمدة أربع سنوات، وذلك في عام 2004 بدعم من سعد السيلاوي الذي دعمها وشجعها.

والتحقت بعدها بالأخبار في قناة "إم بي سي 1" كمذيعة ومقدمة البرنامج الإخباري الاجتماعي «إم بي سي في أسبوع»، وأثارت جدلًا كبيرًا في أوساط الشارع العربي بعد قيامها بنشر تغريدة عن القدس ردًا على قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة فلسطين، وأثارت تغريدتها ردود فعل غاضبة حيث فسرها البعض بأنها مسيئة للسعودية.

وفي عام 2017 تقدمت علا الفارس باستقالتها من "إم بي سي" للانتقال إلى مجموعة "روتانا"، وتم تعطيل هذا التعاقد وفي عام 2019 أنهت تعاقدها فعليا معهم.

واليكم الصورة التي تبرز  تفاصيل إطلالتها..

علا الفارس إطلالة علا الفارس حياة علا الفارس مسيرة علا الفارس اخبار نجوم الخليج صور مشاهير انستجرام

موضوعات متعلقة

علا الفارس في إطلالة ناعمة على إنستجرام تعبر عن حبها لفلسطين.. شاهد

ببنطال جلد.. علا الفارس بإطلالة شتوية في تونس

بجانب سيارة قديمة الطراز.. علا الفارس بإطلالة رياضية في تونس

بعباءة لافتة.. علا الفارس تشارك متابعيها إطلالة جديدة على إنستجرام

ترشيحاتنا

"خناقة" بين اللاعبين.. إيقاف لقاء طائرة الزمالك والأهلي بنهائي كأس مصر

لوكا مودريتش أفضل لاعب في مباراة كرواتيا والتشيك في يورو 2020

الحرائق تلتهم 707 آلاف متر من الأراضي الزراعية في سوريا

يحيى قدري: القانون لا يُخضع الأراضي الزراعية لـ ضريبة التصرفات العقارية.. فيديو

مدير المجمع الطبي للقوات المسلحة: نعمل على مدار 24 ساعة للمدنيين.. فيديو

طائرة الأهلي تقلص الفارق أمام الزمالك 1-2 في نهائي كأس مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حارقلك دمك.. ياسمين عبد العزيز تقصف جبهة ريهام حجاج

السعودية .. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن دخول المملكة

برقم الجلوس.. روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

مستشار الرئيس للصحة يعلن مفاجأة بشأن الموجة الرابعة لـ فيروس كورونا.. فيديو

القيادة المركزية الأمريكية: مصر لها دور قيادي وريادي في استقرار منطقة الشرق الأوسط

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 آخر العام برقم الجلوس بالمحافظات

إحالة مجدي راسخ للجنايات بتهمة الاستيلاء على مليار جنيه أموال مستهلكي الغاز

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة نهاية العام برقم الجلوس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس نادي المطلقات: "الرجل يحب الدلع ولازم يفهم هرمونات الست.. الأفلام صورت المطلقة منحلة".. حوار

خطوات حل امتحانات الثانوية العامة 2021 على البابل شيت .. صور

طريقة عمل كالزوني فاهيتا اللحم.. خطوة بخطوة

رئيس الوزراء يؤكد استعداد مصر لوضع خبراتها لخدمة أفريقيا.. صور

فيديو

فيديوجراف| فنانون ورثوا المهنة عن أجدادهم وأتقنوا التمثيل

فيديوجراف | صفحات مزيفة .. إدارة الفيسبوك تتخذ إجراءً صارمًا تجاه إثيوبيا

يا شحاتة .. تفاصيل إهانة محمد رمضان للفنانة سميرة عبدالعزيز

فيديوجراف| خناقة .. بوسي شلبي تضع ياسمين عبد العزيز في موقف محرج

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ماهية الرياضة وأهميتها في المجتمع

خالد الشناوي يكتب: دعاة على أبواب جهنم

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «1»

أحمد الغنام يكتب: خيانة الأوطان والسعي خلف الأوهام

د. محمد داود يكتب: إمام الدعاة.. العظمة لا تتأتي من فراغ

سارة مجدي تكتب: السعادة المعدية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد صلاح الساحه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

#جيل جديد_بإرادة من حديد

إبراهيم شعبان

«واشنطن بكين بوتين».. الطريق إلى حرب باردة جديدة؟

محمد ناجى زاهى

«البناء والتعمير».. الطريق للمستقبل المشرق

شريف سمير

«على بابا».. فى أماكن أخرى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (1)

المستشار سُليمان عبدالغفار

الإصْلاح الحَقيقي.. والتَحْديث على النَمَطِ الغَرْبي

إلهام أبو الفتح

سقنن رع الذي تتابعه ألمانيا!

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

اﻟﻤﺰﻳﺪ